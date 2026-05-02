S. B. (77) izgubila je život u stravičnom požaru koji je rano jutros, oko 04:45 časova, izbio u stanu u Zaplanjskoj ulici. Uprkos brzoj reakciji i intervenciji nadležnih službi, nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Prema prvim saznanjima iz istrage, uzrok ove nesreće je tehnički kvar. Veruje se da se veš-mašina zapalila tokom rada, nakon čega se plamen brzo proširio na ostatak prostorije. Gusti dim i vatra onemogućili su ženu da napusti stan na vreme.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije i vatrogasnih jedinica, a o svemu je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Beogradu. Tužilaštvo je preuzelo vođenje istrage kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti koje su dovele do fatalnog ishoda.