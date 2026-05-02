Slušaj vest

Sinoć, u petak uveče, dogodila se nesreća u kojoj je povređen L. V. (21) u naselju Mala Ivanča.

Incident se dogodio u ulici Gavrila Principa pod okolnostima koje ukazuju na nesrećan slučaj.

Naime, mladić se u alkoholisanom stanju, popeo na terasu kuće, nakon čega je izgubio ravnotežu i pao pravo na beton sa visine od oko pet metara.

On je tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Ekipa Hitne pomoći je odmah izašla na teren i ukazala prvu pomoć.

On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, gde je zadržan na daljem lečenju.