Slušaj vest

Osnovni sud u Čačku, uslovno je osudio A.J. iz Beograda na kaznu zatvora od šest meseci zbog krivičnog dela krađa, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljena do pravosnažnosti presude ne ponovi krivično delo u roku od jedne godine.

- Žena iz Beograda osuđena je zbog krađe u jednoj prodavnici u čačanskom naselju Lugovi. Ona je uzela bez plaćanja tri flaše viskija, stavila ih u kesu koju je imala u ruci. Zatim u korpu stavila kiselu vodu i izašla bez plaćanja alkoholnih pića i tako je pričinila štetu od 8.697 dinara - navodi se u presudi.