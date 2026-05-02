Slušaj vest

Pripadnici policije u Nišu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili R.S. (63) iz Dimitrovgrada zbog sumnje da je juče telefonom doveo u zabludu sedamdesetpetogodišnju ženu iz Niša.

On joj je, kako se sumnja, lažno saopštio da joj je ćerka teško povređena i da je hitno potrebno da preda veliku sumu novca zbog plaćanja troškova lečenja, što je oštećena i učinila, saopšteno je iz PU u Nišu.

Policija je intenzivnim operativnim radom identifikovala i uhapsila osumnjičenog, a pretresom stana koji koristi pronađen je deo novca za koji se sumnja da je oduzet od sedamdesetpetogodišnjakinje, a osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo prevara.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.