Pripadnici policije u Kruševcu su u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili Z. J. (71) iz ovog grada.

Sumnja se da je on 28. aprila ove godine, u jednom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Kako je saopšteno iz PU u Kruševcu, uhapšeno lice je osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.

