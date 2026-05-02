Pripadnici policije u Kruševcu su u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili Z. J. (71) iz ovog grada.

Sumnja se da je on 28. aprila ove godine, u jednom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Kako je saopšteno iz PU u Kruševcu, uhapšeno lice je osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.