Planirani pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenim vračarskim klanom, a nadležni organi oglasili su se povodom pokretanja istrage:

Naime, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Koste M. (20) i Olgice M. (50) zbog sumnje da su izvršili krivično Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a maloletni Kosta M. i delo Teško ubistvo (pripremne radnje).

- Osumnjičeni Kosta M. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Olgica M. delimično priznala izvršenje krivičnog dela - naveli su.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Potom je pištolj sa očitanim oznakama „XDM-9, „4,5*, „MATCH 9×19″, odneo do stana na adresi gde neprijavljeno boravi maloletno lice kojem je taj pištolj, zamotan u crno ćebe, predao na čuvanje.

Drugi pištolj marke „CZ 99“, sa pripadajućim okvirom u kom se nalazilo 11 komada, municije, njegova majka – osumnjiičena Olgica M. je neovlašćeno nosila, tako što je pištolj zamotan u roze peškir iznela iz stana i ostavila ga iza zgrade.

Pištolj je potom preuzelo maloletno lice na dalje čuvanje.

Osumnjičeni Kosta M. je u prethodnom periodu vršio opservaciju kretanja oštećenog lica kako bi prikupio informacije o kretanju i navikama radi bolje pripreme i utvrđivanja načina pod kojim okolnostima bi ga lišio života.

Povezani sa vračarskim klanom

Kako Kurir saznaje, ovaj pokušaj ubistva dovodi se u vezu sa ozloglašenom kriminalnom grupom.

Prema nezvaničnim saznanjima, tri uhapšena lica su pripadnici, odnosno saradnici vračarskog klana, koji su bili spremni da za ovu kriminalnu grupu obave najprljaviji zločin.