"SAMO SE ODJEDNOM ZAČUO JAK UDARAC, A ONDA JOŠ NEKOLIKO ZAREDOM" Očevici o žestokom lančanom sudaru na ulazu u Rašku: Učestvovala četiri vozila
U lančanom sudaru na ulazu u Rašku iz pravca Ušća, učestvovala su četiri vozila.
Na sreću nema povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta.
"Samo se odjednom začuo jak udarac, a onda još nekoliko zaredom. Delovi su bili svuda po putu, ali srećom niko nije povređen", rekao je očevidac za RINU.
Saobraćaj je bio obustavljen, očekuje se normalizacija nakon uklanjanja vozila.
Kurir.rs/RINA
