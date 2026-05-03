U najvećem zločinu u istoriji naše zemlje, u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", pre tačno tri godine, ubijeni su Mara Anđelković, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Sofija Negić, Andrija Čikić i Dragan Vlahović.

U spomen na nevino stradalu decu danas je organizovan pomen na mestu tragedije, ispred škole.

Od 8.00 u ulici Kralja Milutina vlada potpuna tišina, a graðani će od 8.40, kada je ispaljeni prvi metak, do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima upisujući se u knjigu sećanja, polažući cveće i paleći sveće.

Roditelji nastradale dece okupili su se i zajedno došli ispred glavnog ulaza škole sa velikim vencima i svećama.

Oni su u tihoj koloni, bolnim koracima prišli spomen-ploči sa fotografijama pokojnih nasledika, prekrstili se i zajedno u tišini položili vence.

U ulici je muk samo odzvanjaju jecaji najmilijih, ali i nastavnika koji su se, takoðe, okupili i zajednički i ove godine odali poštu svojim ðacima.

Veliki beli venac poneo je Anðelko Aćimović sa ocem Andrije Čikić, dok je ostatak porodica koračao u koloni iza njih.

U prostoru Malog Tašmajdana, od 12 časova do 18 časova, pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina" organizovane su radionice koje će viti otvorene za sve.

Na Velikom Tašmajdanu, oko spomenika Desanki Maksimović, nalazi se "Prostor sećanja" - programski i umetnički sadržaj posvećen ubijenim učenicima i čuvaru škole.

U tom prostoru će u 18.30 biti održan završni program komemorativnog dana.

Duž čitave staze, tužni koraci ispraćeni su putokazom sa natpisom :
“3. maj 2023.
Nedostajanje 2024.
Ljubav 2025.
Sećanje 2026
Pamćenje”

