Anđelko Aćimović, otac pokojne Angeline, koju je ubio vršnjak u OŠ “Vladislav Ribnikar” 3. maja 2023. godine, govorio je za Kurir, nakon što je sa roditaljima druge ubijene dece položio ceveće i upalio sveću ispred škole na Vračaru u Beogradu.

- Preovladava osećanje gorčine i velike tuge. Danas je dan kada se cela zemlja podseća na veliku tragediju, kada je oduzeto 10 nevinih života, a sutradan još 9 u Malom Orašju i Duboni. Svake godišnjice se prisećamo svih momenata, od kada smo poslednji put ispratili našu decu u školu i u tom tužnom sećanju protiče ovaj dan. Jutros smo položili cveće i zapalili sveće. U takvom raspoloženju živimo - kaže Aćimović.

Od tog dana kada su osetili najveću nerseću u životu, počinje i najveća životna borba roditelja i porodica. Borba za pravdom i istinom.

- Kada pogledamo i kada se setimo kakva je bila naša Gina, koliko je borbena, jaka i pravedna, mi nemamo izbora. U suprotnom bismo izdali sve njene ideale i to bi bio poraz. Nemamo pravo na drugačiji stav i odnos, već da u svakom radu i dobročinstvu koje činimo spominjemo nju - naglašava Anđelko Aćimović.

Aćimović je prokomentarisao i suđenje roditeljima masovnog ubice ističući šta očekuje u nastavku procesa.

- Očekujemo da se završi u narednih nekoliko sedmica, ako bog da do kraja leta će biti sve završeno. Očekujemo osuđujuću predudu za roditelje, što je višestruko važno. Nama to nije nikakva satisfakcija jer zločinac koji je ubio našu decu nije krivično odgovoran jer je imao 14 godina. Na nama je da izvučemo analizu i pokušamo da stvorimo strategiju koja bi na državnom nivou sprečila da se ovako nešto nikada ne pogodi- ističe Aćimović.

Podsetimo, u masovnom ubistvu ubijeno je devetoro đaka i školski čuvar, dok je petoro dece ranjeno, kao i nastavnica istorije.

- Ko ima u sebi dar za dobročinstvo, to je njemu na dobiti, duševnoj. Jovica je napravio prve korake posle tri godine. Nemanja savija koleno prvi put posle tragedije. Nevena se udala, a bila je pri smrti. Puni radosti proživljavamo sa tim ljudima i mislim da je to jedini način da se izvučemo iz te tužne situacije u kijoj smo svi mi - zaključuje naš sagovornik.

