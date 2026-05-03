Kobnog 3. maja 2023. godine, pre tačno tri godine, dogodio se masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je maloletni učenik te škole ušao sa oružjem u hol škole, a potom i u učionice i usmrtio devet vršnjaka i čuvara, a petoro dece i jednu nastavnicu teško ranio.

Dr Aleksandar Stijačić, lekar beogradske Hitne pomoći, svedočio je svojevremeno za Kurir o tragediji koja je potresla Srbiju u maju 2023. godine, a koju nikada nećemo zaboraviti.

Dr Stijačić je bio prvi koji je posle masakra ušao u učionicu i zatekao užasne scene.

Dr Aleksandar Stijačić

- Tog dana sam se javio u 7 sati ujutru na dužnost, negde za sat i nešto preko dispečera saznali smo da se u školi na Vračaru desila pucnjava. Oglasio se crveni alarm koji se aktivira kada je u pitanju pucnjava. Nisam ni slutio da se desilo nešto loše, mislim da je čuvar pucao u sebe dok je čistio pištolj, ili da je ovako neki nesrećan slučaj bio - rekao nam je Stijačić i dodao:

- Stižemo na lice mesta, ali nam kažu da stanemo iznad u blizini kafića, tada vidimo da je dečak ranjen u nogu, ne krvari puno, devojčica ubledela leži na impovizovanom krevetu ranjena u stomak i obe ruke. To mi već postaje sumnjivo, kako je moguće da su deca ranjena... Ni na kraj pameti mi nije bilo da se dešava masakr.

Kako je dalje objasnio, ubrzo je saznao šta se dešava.

- Otvaram vrata od škole.Zatičem čuvara sa desne strane, leži čovek u lokvi krvi, vidim, nema mu pomoći. Čovek je upucan, pomislim: "Bože, šta se ovde dešava?" Ko je ovo uradio?". Okrenem glavu na desnu stranu klupa za dežurne učenike - opisao je dr Stijačić i nastavio:

- Jedna devojcica leži preko klupe u lokvi krvi. Ubijena je. Krv kaplje niz školsku klupu, na svesku u koju su do pre nekoliko trenutaka pisale ko dolazi u zgradu. Druga devojčica leži pored nje, i ona je mrtva. Nedaleko od njih još jedno telo. O Bože, pomislim kakav je ovo horor film, gde se ja nalazim! Šta se ovo dešava, neka me neko probudi.

Jeziva scena koju je zatekao doktor nakon nekoliko sekundi postala je još gora.

- Otvaram vrata te učionice. Ljudi moji, ne bih želeo da je neko to ikada zabeležio, fotografisao, to je nešto što nikome ne bih mogao ni da ispričam. Jeza te neka obuzme, gluva tišina, ništa se nije čulo, a iza tih vrata počinje vriska, urlanje, zapomaganje i jaukanje. Ta deca su sva krvava, neki su mrtvi, ne pomeraju se. Tada uzimam motorolu koju sam imao kod sebe i zovem iz sveg glasa : "Ljudi, brzo, brzo! Ovde se desio pokolj! Ovde su deca ubijena i ranjena! Sve raspoložive jedinice, odmah u školu!".

Agonija u kojoj se našao zajedno sa svojom ekipom se nastavila:

- Sve to traje jako kratko, za minut su saniteti bili kod škole. Vozimo povređene, neke u Urgentni centar, neke u Dečju kliniku u Tiršovu, verujete svi su sjajno organizovani, reaguje se u najkraćem mogućem roku. Uspeli smo da spasimo sedmoro povređenih, među kojima je i nastavnica - kaže doktor i dodaje da kada se posao radi nema emocija, ali da je ovaj slučaj bio veoma specifičan, a posao je takođe, i pored toga, urađen na visokom i profesionalnom nivou.

- Sve to je trajalo nekih 15 do 20 minuta.Pomogli smo svim povređenima, nažalost ubijenoj deci nije bilo spasa... Njihova tela ostala su satima da leže u lokvi krvi dok je trajao uviđaj. Proveli smo još neko vreme tu oko škole. Taj osećaj, vriska dece, roditelja, prijatelja, rođaka... Ne znate šta vas je snašlo. Nekako ne možete da poverujete šta se upravo desilo, čemu prisustvujete - ispričao je ovaj lekari iz Hitne pomoći ranije za Kurir.