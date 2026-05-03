Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" izvršili su pregled kuće u vlasništvu međunarodno traženog lica, Nikšićanina Ljuba Milovića (43), kao i kontrolu jednog ugostiteljskog objekta na Grahovu, saopšteno je danas iz crnogorske Uprave policije.

Podsetimo, Ljubo Milović je nekadašnji policajac iz Crne Gore, koji se dovodi u vezu sa odbeglim Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana. Protiv njega su, zbog sumnje da je sarađivao sa tim klanom i Zvcierom, pokrenuti krivični postupci u Crnoj Gori, a jedan se vodi i u Srbiji. Posebnu pažnju svojevremeno je privukla fotografija na kojoj su odbegli Milović, Radoje Zvcier, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Radoje Zvicer i još nekoliko crnogorskih policajaca, svi zagrljeni.

Odbegli Milović poslednji desno Foto: MUP RS

Policija je, kako su objavili crnogorski mediji, tokom prethodna dva dana sprovela opsežne policijsko-tužilačke aktivnosti na teritoriji svoje nadležnosti, usmerene na suzbijanje kriminala i očuvanje bezbednosti građana.

- Akcije su obuhvatile ciljane kontrole, racije, preglede lica, ugostiteljskih objekata i vozila, kao i aktivnosti na lociranju članova organizovanih kriminalnih grupa koji su u bekstvu i međunarodno traženih osoba, te kontrolu operativno interesantnih i sa njima povezanih lica. U Nikšiću i na području Grahova, službenici policije izvršili su pregled kuće u vlasništvu međunarodno traženog lica Ljuba Milovića (43), kao i kontrolu jednog ugostiteljskog objekta - navodi UP.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

U okviru daljih aktivnosti, protiv V.J. (48), bliskog saradnika Milovića, biće podneta krivična prijava nakon što je veštačenjem utvrđeno da teretno vozilo marke “evo” koje je koristio ima falsifikovan broj šasije.

Pretresi na četiri lokacije

Po nalogu Osnovnog suda u Nikšiću, policija je izvršila pretrese na četiri lokacije koje koriste operativno interesantna lica i sa njima povezane osobe – A.R. (18), B.P. (28), M.R. (18) i Z.M. (63).

Tom prilikom je od B.P. oduzet luksuzni automobil marke BMW radi daljih provera.

Istovremeno, u Nikšiću su sprovedene racije u šest automat-klubova i kazina, gde je kontrolisano 47 osoba. Zatečena su tri strana državljanina bez uredno prijavljenog boravka, koji su predati inspektoru za strance. U Pljevljima su, takođe, izvršene racije u četiri ugostiteljska objekta, tokom kojih je kontrolisano 35 lica.

Policija je donela rešenje o dobrovoljnom povratku za jednog državljanina Turske, uz zabranu ulaska, dok su državljanima Azerbejdžana izdata dva prekršajna naloga zbog neposedovanja ličnih dokumenata, a oduzete su im i tri dozvole za privremeni boravak i rad.

Kontrole u saobraćaju

U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i javnog reda i mira, sprovedene su i pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Kontrolisano je 835 vozila i 1.028 vozača, pregledano 103 lica i 140 vozila, dok su 404 vozača alkotestirana.

Zbog prekršaja u saobraćaju uhapšeno je 14 vozača – osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola i šest zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Kontrolisano je i 16 operativno interesantnih lica, od kojih su dva sankcionisana, dok je od P.D. (21) oduzet automobil marke BMW. Iz saobraćaja je isključeno šest vozila.

Ukupno je izdato 188 prekršajnih naloga i podneta 21 prekršajna prijava u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.