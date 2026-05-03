Za deset dana trebalo bi da bude izrečena presuda mužu Kristine Joksimović, koja je brutalno ubijena i iskasapljena u Švajcarskoj. Njen suprug Mark Riben (kojeg su švajcarski mediji ranije nazivali Tomas, u skladu sa švajcarskim zakonima o privatnosti, op. aut.) bi 13. maja trebalo da sazna svoju sudbinu, a nakon što je Kristinu, ubio, obezglavio, a delove tela potom uništio u blenderu!

Za čitav svet Kristina Joksimović i njen suprug Mark živeli su savršenim životom, a prijatelji su za njih govorili da su "savršni par". Kristina je nekada bila Mis Švajcarske i podučavala je manekenke. Mark je sin uspešnog advokata, imao je dobar posao, ževeli su u velikoj kući, a Mark je slovio za posvećenog muža i oca.

Kristina je na mrežama redovno objavljivala fotografije na kojima se smeje sa suprugom i njihove dve ćerke. Sve je delovalo idilično... Ali često ništa nije onako kako na prvi pogled izgleda.

Samo mesec dana pre nego što je ubijena, Kristina Joksimović je na mrežama delila fotografije "bekstva sa suprugom", nestvarne snežne prizore iz luksuznog hotela iznad jezera u Lucernu. A onda, februara 2024. godine, Mark Riben je ubio svoju suprugu u napadu besa, pre nego što je raskomadao njeno telo i delove stavio u blender — "pasirajući" ih, kako je opisano u nalazu obdukcije.

Jezivi detalj zločina potresli su ne samo Švajcarsku, već i čitavu Evropu, a pogotovo Srbiju, odakle je Kristina rodom.

Od idiličnog života do svirepog zločina

Kristina se za Marka udala 2017. godine i živeli su u prostranoj kući u nizu sa pogledom na brda Biningena, blizu Bazela. Komšijama i poznanicima, Mark Riben je izgledao kao uzoran muž. Bio je posvećen otac i u slobodno vreme je volontirao u izviđačkoj grupi.

Bivša Mis Švajcarske, Nadin Vincens, Kristinina prijateljica, rekla je za Nau.ch: "Ona je uvek ostavljala srećan utisak na mene. Nikada ne bih pomislila da bi njen muž uradio tako nešto".

- Meni su delovali kao savršena porodica - rekla je druga Kristinina prijateljica za Blick.

Detalji iz optužnice lede krv u žilama

Mark Riben bi u ponedeljak trebalo da se nađe na optuženičkoj klupi, a sada po prvi put u fokus javnosti ali i medija dolazi motiv jezivog zločina. Prema optužnici koju je podiglo Javno tužilaštvo kantona Bazel, nasilje je usledilo tokom svađe oko razvoda. Navodno je par 13. februara tokom ručka razgovarao o uslovima predstojećeg razvoda.

Mark Riben je navodno odbio da prihvati razvod, želeo je stalno starateljstvo nad decom i uskratio je finansijsku podršku svojoj supruzi, objavio je list. Usledila je eskalacija sukoba, daleko veća od svađa za koje se zna da su ih vodili tokom braka. Tužioci kažu da je Riben tokom svađe zgrabio suprugu Kristinu za grlo i pritisnuo je uz zid.

Zatim joj je navodno obmotao "predmet nalik traci" oko vrata i zadavio je, pre nego što joj je unakazio i uništio telo u blenderu.

Svi detalji o tome šta se dogodilo tog tragičnog dana u februaru izloženi su u sudskim dokumentima koje je DailyMail imao uvid. Obdukcija je pokazala da je Kristinino telo pokazivalo znake traume od tupog predmeta, uključujući posekotine na licu i modrice na nozi, stopalu, lopaticama i potiljku. Deo njene kose je bio iščupan.

Nakon smrti, Riben je raskomadao njeno telo koristeći ubodnu testeru, nož i baštenske makaze.

Istražitelji kažu da joj je "pažljivo uklonio" matericu, jedini organ uzet sa njenog torza, u onome što su stručnjaci opisali kao "namerno sakaćenje ili ritualizovanu degradaciju tela" što može ukazivati na mentalni poremećaj.

Neki delovi tela su stavljeni u industrijski blender, dok su drugi rastvoreni u hemijskom rastvoru. Istražitelji su takođe otkrili da je puštao YouTube video snimke na telefonu dok je vršio rasparčavanje.

Unutar vešeraja u podrumu porodične kuće, opisanog kao "izolovani bunker sa debelim betonskim zidovima", istražitelji su kasnije otkrili "veliki broj kožnih režnjeva, neki sa pričvršćenim mišićima", zajedno sa komadima mišića i kostiju.

Otac pronašao Kristininu glavu u kesi za đubre

Delove Kristininog raskomadanog tela prvobitno nije otkrila policija, već njen otac. Nakon što nije pokupila svoje ćerke iz vrtića, njeni roditelji su se zabrinuli. Kada je Kristinin otac otišao do njene kuće, Mark je prvo tvrdio da ne zna gde se Kristina nalazi.

Satima se Mark ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Kuvao je večeru i razgovarao je normalno sa tastom, a onda je decu spremio za krevet.

- Mark je insistirao da ne zna gde je Kristina i tvrdio je da je imala običaj da tako 'nekad ode' - ispričao je Kristinin prijatelj za medije.

Dok je Mark razgovarao sa Kristininom majkom preko telefona, njen otac je krenuo da pretražuje kuću, prostoriju po prostoriju. U podrumu, Kristinin otac je video crnu kesu za smeće iz koje su virili pramenovi plave kose.

- Kada je otvorio kesu za đubre unutra je ugledao Kristitinu odrubljenu glavu - rekao je prijatelj za Daily Mail.

Kristinin otac je izleteo iz kuće vrišteći, zaustavio je prvog prolaznika i urlao da odmah pozove policiju, a onda je uleteo u kuću da se suoči sa zetom.

Prema navodima iz istrage, Mark Riben, koji očigledno nije očekivao da će telo tako brzo biti pronađeno, nije pokazivao nikakve emocije niti uzrujanost prilikom hapšenja. Tokom saslušanja je priznao da je raskomadao telo svoje supruge, navodeći da ju je ubio u samoodbrani, te da je telo "unakazio u panici".

Opisujući šta se dogodilo pre ubistva, Mark Riben je rekao da je sa Kristinom vodio "pozitivan" razgovor pre nego što ga je "iznenada napala nožem". Iako Kristinina porodica nije dala javno saopštenje, lokalni mediji su izvestili da su njeni roditelji dobili intenzivnu psihijatrijsku podršku nakon jezivog ubistva ćerke.

Nakon incidenta, pojavila su se svedočenja prijatelja, koja detaljno opisuju potpuno drugačiju privatnu stvarnost obeleženu nasiljem i zlostavljanjem pre njenog ubistva.

"Delovao je kritično, arogantno..."

Jedna od Kristininih najbližih prijateljica tvrdila je da je Mark Riben želeo da Kristinu drži pod kontrolom i sve više su se povlačili.

- Bila je zaista zaljubljena na početku, ali sam se malo iznenadila kada je stupila u vezu sa njim jer joj uopšte nije odgovarao. Delovao je veoma introvertno, veoma kritično, a ponekad i prilično arogantno - rekla je za prijateljica za DailyMail.

- Bio je zaista pogrdan prema njoj, gestovima, rečima, pa čak i tonom... želeo je da Kristina nestane - rekla je i dodala da se Kristinin i Markov odnos pogoršao nakon rođenja dece.

- Kristina bi često znala da se požali da je njihov odnos, a pogotovo nakon rođenja dece, krenuo po zlu. On se još više zatvorio u sebe i nikom nije dozvolio da mu prilazi. Pokušala je da priča sa njim, da sačuva brak. Išli su i na terapiju kod psihologa, ali on bi uvek napustio seansu ili se jednostavno ne bi pojavio. Ona nije znala šta više da uradi, a situacija je bila sve gora - tvrdi prijateljica.

Kristinina drugarica ističe i da joj se prijateljica jednom požalila da je morala da zove policiju, mada Kristina nije htela da joj otkrije šta se dogodilo.

- Nije htela da mi kaže detalje, samo da je bio nasilan i da joj je pretio ako pozove policiju, da će on sve okrenuti i optužiti na nju, pa 'će videti šta će je snaći' - rekla je drugarica.

Kristinina dugogodišnja prijateljica opisala je Marka Ribena kao sve opsesivnijeg, posebno kada je reč o njihovoj deci.

- Oni su bili njegov savršen projekat, a Kristina mu je smetala - rekla je.

Dodala je da je on kontrolisao mnoge aspekte njihovog vaspitanja, od strogog vremena za spavanje do zabrane vremena provedenog ispred ekrana i ograničavanja onoga što mogu da slušaju.

Navodno je insistirao da izbegavaju "ženstvenu odeću" i da je pridavao značaj tome da odrastaju višejezično.

- On mrzi ženstvenost - dodala je, misleći na uklanjanje Kristinine materice.

Kristina sve vreme trpela fizičko nasilje, ali nikom nije rekla?

Tužilaštvo navodi da je Riben imao istoriju nasilja i da je u prošlosti davio svoju suprugu, što su istražitelji uspeli da dokažu na osnovu starih fotografija žrtve. Druge optužbe uključuju da je raniju partnerku uhvatio za vrat, udario je i gurnuo u zid.

Prema optužnici, Riben je izvršio ubistvo na promišljen i nameran način, uz punu svest, i iz "sebičnog stava i mentaliteta koji karakterišu potreba za kontrolom, povređena osećanja, osveta i intenzivan bes".

Kod njega je forenzički psiholog dijagnostikovao narcističke i opsesivno-kompulzivne crte, opisujući ga kao "visoko racionalnog mislioca sa izraženom kognitivno-tehničkom perspektivom".

Istražitelji su naveli da je Riben pokazao "nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju suprugu" i ispoljio "sadističko-sociopatske osobine".

Utvrđeno je da njegove rizične karakteristike uključuju "povećanu rigidnost", pojačanu potrebu za kontrolom, egocentričnost, reaktivnost vođenu besom i sklonost manipulaciji. Psihijatar je osporio tvrdnju o samoodbrani, navodeći da se žrtve iznenadnih, životno opasnih napada obično odmah obraćaju policiji kako bi prijavile traumu bez oklevanja ili "filtriranja" detalja.

Pored toga, stručnjak je rekao da se njegovo ponašanje nakon incidenta sastojalo od niza "brzih, svrsishodnih i metodično sprovedenih radnji", što je u suprotnosti sa Ribenovom tvrdnjom o "panici".

Njegovi postupci imaju psihološki smisao samo ako je njegov interes bio "uklanjanje što više tragova, uključujući i telo, kako bi se prikrilo ono što se zapravo dogodilo", dodao je stručnjak u komentarima koje prenosi Tages-Anzeiger.

Suđenje Ribenu počinje 4. maja pred Krivičnim sudom u Basel-Landschaftu u Mutencu i trebalo bi da traje pet i po dana. Presuda se očekuje 13. maja.