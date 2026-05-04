Tokom noći u Takovskoj ulici u Prokuplju nn lice je upalilo autmobil parkiran u dvorištu. Na sreću, kako kažu vlasnici, bili su budni, te na vreme primetili požar i pozvali vatrogasce. Na snimku sa obližnje kamere se vidi da lice prilazi, posipa benzinom auto, pali ga i onda odlazi.

- Sve se dogodilo oko 00. 20 časova. Svekrva je bila budna i odmah je kroz prozor primetila da nešto gori. Pozvali smo i vatrogasce, koji su se bukvalno stvorili u sekundi, te auto nije u potpunosti izgoreo, već samo elektro-instalacije - priča nam vlasnik vozila.

On dodaje da je I policija obavila uviđaj, a da mu uopšte ne pada na pamet ko bi tako nešto mogao da uradi.

- Nikom ništa ne dugujemo, nismo se niko zamerili, živimo skromno. Pre par meseci otvorili smo privatnu malu radnju, zaista ne znam kome bi smetali. Sreća što smo na vreme primetili inače bi se i kuća u kojoj smo bili izgorela - kaže vlasnik još uvek u šoku što je tokom noći doživeo.