U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y. B. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac kako bi izbegao detaljnu kontrolu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

