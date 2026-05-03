Na Aerodromu "Nikola Tesla" uhapšen je kineski državljanin zbog sumnje da je pokušao da podmiti graničnu policiju kako bi izbegao kontrolu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati
KINESKI DRŽAVLJANIN UHAPŠEN NA AERODROMU Drama u Beogradu: Pokušao da podmiti policiju
U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su kineskog državljanina Y. B. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.
Kako se sumnja, on je danas, na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, prilikom granične kontrole od strane pripadnika Uprave granične policije, u pasoš stavio novac kako bi izbegao detaljnu kontrolu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
