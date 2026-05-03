Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, kontrolišući saobraćaj presretačem, danas oko 16 časova na teritoriji opštine Bujanovac, zaustavili su državljanina Grčke (35) koji se vozilom "audi", švajcarskih registarskih oznaka, kretao brzinom od 236 kilometara na čas, na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije, koji kontrolu saobraćaja vrše presretačima, u prethodna dva dana, sprovodeći akciju pojačane kontrole saobraćaja povodom prvomajskih praznika, iz saobraćaja su isključili četiri vozača zbog učinjenog prekršaja nasilničke vožnje.

Nasilnička vožnja Izvor: Mup Srbije

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i druge saobraćajne propise, jer neodgovorno ponašanje za volanom direktno ugrožava živote i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Policijski službenici Uprave saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim kontrolama u cilju očuvanja bezbednosti na putevima.