SUBOTIČANIN U CENTRU GRADA NAPAO ŽENU (60), OTEO JOJ TORBU S NOVCEM I POVREDIO JE Zbrinuta u bolnici, napadač (41) uhapšen
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, rasvetlili su razbojništvo, izvršeno pre tri dana i uhapsili A. D. (1985) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
On se sumnjiči da je na ulici, u blizini centra Subotice, fizički napao šezdesetogodišnju sugrađanku i uzeo joj torbu sa novcem.
Povređena žena je zbrinuta u subotičkoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
