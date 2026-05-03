Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, rasvetlili su razbojništvo, izvršeno pre tri dana i uhapsili A. D. (1985) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je na ulici, u blizini centra Subotice, fizički napao šezdesetogodišnju sugrađanku i uzeo joj torbu sa novcem.