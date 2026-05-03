Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, rasvetlili su razbojništvo, izvršeno pre tri dana i uhapsili A. D. (1985) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je na ulici, u blizini centra Subotice, fizički napao šezdesetogodišnju sugrađanku i uzeo joj torbu sa novcem.

Povređena žena je zbrinuta u subotičkoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Ne propustiteHronikaOPLJAČKAO PEKARU! Uhapšen razbojnik iz Kragujevca, kod njega pronađeno sve što je ukrao! (foto)
Novac
HronikaFILMSKO RAZBOJNIŠTVO KOD VELIKOG TRNOVCA: Petorica maskiranih i naoružanih bandita presrela dvojicu zlatara i oteli im nakit, pa pobegli!
razbojnici.jpg
Hronika"BONI I KLAJD" UHAPŠENI ZBOG FILMSKE PLJAČKE KLADIONICE U SMEDEREVU: Radnicu namamila u toalet, pa izvadila nož, a njen partner pokupio pola miliona!
455.jpg
HronikaNOVOSAĐANIN (35) UHAPŠEN USRED PLJAČKE: Vlasnik kuće ga uhvatio na delu, pa izvukao deblji kraj, policija ga ubrzo sustigla
Lopov pokušava da obije kuću