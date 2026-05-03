N. S. (43) brutalno je napadnut oko 18 časova u Umci u Karađorđevoj ulici, kada ga je presrelo više napadača,.

Prema prvim informacijama, napadači su prvo skinuli, a zatim i krvnički napali N. S. Udarali su ga po glavi i telu, zadali mu ubodnu ranu oštrim predmetom u gluteus, a zatim ga palili bakljom po telu.

Ekipa Hitne pomoći zbrinula je povređenog muškarca i prevezla ga u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede.

- Uprkos teškim telesnim povredama, muškarac je bio svestan i komunikativan - izjavio je izvor blizak istrazi.

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj, kao i proverili snimke sa nadzornih kamera, a u toku je intenzivna potraga za napadačima.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.