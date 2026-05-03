PRVO GA SKINULI, PA GA KRVNIČKI TUKLI, IZBOLI I PALILI BAKLJAMA Detalji brutalnog napada na Umki: Prilikom dolaska u Urgentni bio je svestan
N. S. (43) brutalno je napadnut oko 18 časova u Umci u Karađorđevoj ulici, kada ga je presrelo više napadača,.
Prema prvim informacijama, napadači su prvo skinuli, a zatim i krvnički napali N. S. Udarali su ga po glavi i telu, zadali mu ubodnu ranu oštrim predmetom u gluteus, a zatim ga palili bakljom po telu.
Ekipa Hitne pomoći zbrinula je povređenog muškarca i prevezla ga u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede.
- Uprkos teškim telesnim povredama, muškarac je bio svestan i komunikativan - izjavio je izvor blizak istrazi.
Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj, kao i proverili snimke sa nadzornih kamera, a u toku je intenzivna potraga za napadačima.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
