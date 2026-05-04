Građani, porodice i prijatelji okupljaju se da odaju počast onima kojih više nema i da ih sačuvaju od zaborava.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, sa mesta na kom je 21-godišnji Uroš Blažić, na današnji dan, pre 3 godine, započeo krvavi pir, ubio devet, a ranio 12 osoba, izveštavala je Slađana Nedeljković - voditelj Crne hronike.

- Upravo stojim na mestu gde je pre tačno tri godine ubijeno šestoro mladih, dok je više osoba ranjeno. Kasniji tok događaja vodi ka selu Dubona, gde je iste noći stradalo još troje mladih, u napadu koji je izveo tada 21-godišnji Uroš Blažić. Sve je počelo u noći između 4. i 5. maja, kada je Blažić, naoružan, seo u automobil i iz sela Šepšin krenuo ka selu Malo Orašje. Došao je do ovog mesta, parkirao vozilo preko puta spomenika i, nakon što je primetio grupu mladih koji su se okupljali i proslavljali prvomajske praznike, započeo napad vatrenim oružjem. U tom trenutku otvorio je vatru na okupljene - rekla je Nedeljković.

Slađana Nedeljković, voditelj Crne hronike

Nakon tri godine, bol i dalje prisutan

Kako kaže, nakon toga se udaljio i automobilom krenuo ka selu Dubona. Tamo je, ispred školskog objekta, zatekao grupu mladih koji su vreme provodili u školskom dvorištu. I na njih je pucao, a zatim im prišao i iz neposredne blizine ispalio više hitaca kako bi bio siguran u ishod napada.

- Potom je ponovo seo u automobil i nastavio kretanje, sve dok nije lišen slobode narednog dana u Kragujevcu. Protiv njega je pokrenut postupak za teško ubistvo. Prema prvostepenoj presudi, osuđen je na kaznu od 20 godina zatvora, što je kasnije potvrđeno i od strane Apelacionog suda, uz obrazloženje da u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 22 godine. Ovaj zločin je zauvek obeležio sela u okolini Mladenovca. Tri godine kasnije, bol i dalje ostaje prisutan, kako kod porodica žrtava, tako i kod preživelih koji svedoče o događaju i nose njegovo trajno sećanje kao opomenu na izgubljene mlade živote.

