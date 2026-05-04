Tri godine prošle su od masakra u selima Malo Orašje i Dubona, kada je u krvavom piru ubijeno devetoro nevinih mladih ljudi, a ranjeno dvanaest. 4. maja 2023. godine život su izgubili Petar Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Marko Mitrović, Aleksandar Milovanović, Nikola Milić, Kristina Panić, Dalibor Todorović i Milan Panić, a danas se obeležava njihov pomen, kao i sećanje na tragediju.

U selu Dubona, u školskom dvorištu masovni ubica Uroš Blažić usmrtio je Dalibora Todorovića (24) i brata i sestru Milana Panića (22) i Kristinu Panić (19).

U spomen njima od 10 časova se održava pomen na mestu gde su ubijeni, a gde je podignuto spomen-obeležje.

Saša Panić, otac ubijenih brata i sestre, kao i Miša Todorović, Daliborov otac, prvi su došli, upalili sveću i celivali slike pokojne dece.

Pored njih, meštani, komšije i prijatelji pojavili su se u školskom dvorištvu u prižili su im podršku u najtežim trenucima.

U 11 časova planiran je spomen ubijenima u selo Malo Orašje. Tamo su živote izgubili NIkola Milić (15), Aleksandar Milanović (17), Marko Mitrović (18), Lazar Milanović (19), Nemanja Stevanović (21) i Petar Mitrović (25).

Nakon obeležavanja sećanja na žrtve, na mestu zločina, kod spomenika partizanskim borcima Mali gaj, a gde je sada i spomenik stradalima u masakru, održaće se i memorijalni turnir pod nazivom “Živite”.