Slušaj vest

Dečak star 10 godina zadobio je teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na Novom Beogradu, kada ga je, prema nezvaničnim informacijama Kurira, udario automobil dok je pretrčavao ulicu.

Kako navodi izvor upoznat sa slučajem, dete je nakon nesreće hitno zbrinuto i transportovano u Urgentni centar.

- Dečak je primljen na reanimaciju, u takozvanu crvenu zonu. Postoji sumnja na prelom karlice, zbog čega je dalje upućen na Institut za majku i dete - rekao je izvor Kurira.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu u potpunosti poznate. Policija je odmah obavila uviđaj, a prema rečima očevidaca, sve se odigralo veoma brzo.

- Dete je iznenada istrčalo na ulicu, vozač nije imao vremena da reaguje - rekao je jedan od prolaznika.

Istraga je u toku i utvrdiće sve detalje ove nesreće.

Ne propustiteHronika"ZAČUO SE JAK UDARAC I PRASAK" Težak udes u Kraljevu: Sleteo s puta pa se zabio u betonski stub, prednji deo smrskan (FOTO)
Screenshot 2026-05-03 143217.jpg
Hronika"SAMO SE ODJEDNOM ZAČUO JAK UDARAC, A ONDA JOŠ NEKOLIKO ZAREDOM" Očevici o žestokom lančanom sudaru na ulazu u Rašku: Učestvovala četiri vozila
Lančani udes na ulazu u Rašku Učestvovala četiri vozila, saobraćaj bio obustavlj - 02.05.2026.jpg
HronikaTRAMVAJ UDARIO MOMKA (21) U CENTRU BEOGRADA Mladiću se bore za život, teško je povređen u nesreći
WhatsApp Image 2025-04-14 at 08.58.46_e6dc8954 copy.jpg
HronikaŽESTOK LANČANI SUDAR NA PUTU NOVI PAZAR - RAŠKA: Sedmoro ljudi povređeno u nesreći, učestvovala 4 vozila! Pričinjena velika materijalna šteta
hitna pomoć