Telo u fazi raspadanja pronađeno je juče kako pluta u reci Savi, u Jakovu, u Ulici Krivaja.

Prema prvim informacijama, telo nepoznatog muškarca primećeno je u vodi, nakon čega je o svemu odmah obaveštena policija. Nadležne ekipe ubrzo su izašle na teren, obezbedile lice mesta i izvukle telo iz reke. Identitet muškarca za sada nije poznat, a njegovo telo je, prema nezvaničnim informacijama, bilo u fazi raspadanja, zbog čega će tek daljom istragom i veštačenjima biti utvrđen identitet, kao i pod kojim okolnostima je nastupila smrt.

Po nalogu nadležnih organa, telo je poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, koja bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti, kao i da li na telu postoje tragovi koji bi ukazivali na eventualno nasilje ili druge okolnosti koje su prethodile smrti. 

