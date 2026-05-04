Tri godine nakon tragedije u Duboni i Malom Orašju, porodice žrtava i dalje poručuju da bol ne jenjava, dok istovremeno otvaraju pitanja o odgovornosti sistema, krivičnom zakonodavstvu i tome da li su potrebne izmene kako bi se slični zločini u budućnosti sprečili.

Da li smo kao društvo odreagovali ili samo prećutali, za Kurir televiziju, govorili su advokat Ivan Duzlevski, Dejan Mladenović, brat od strica ubijenog Dalibora Todorovića i advokat jednog od oštećenih u slučaju Uroša Blažića, Nebojša Perović.

- Prošle su tri godine, a i dalje stojim preko puta crkve gde bi danas trebalo da se održi pomen. Nije lako reći ni "dobro jutro", jer već tri godine za nas ne postoje dobra jutra, dani, večeri ni noći bez sna. Život u Duboni posle svega može da se opiše kao život koji je, u najmanju ruku, izdan. I dalje se postavlja pitanje da li su naše žrtve dovoljno važne, i to je ono što najviše boli - rekao je Mladenović.

Dejan Mladenović, brat od strica ubijenog Dalibora Todorovića

"Mogu samo da vas odvedem na grob mog brata"

- Neke stvari nikada nisu smele da se promene - a nisu se promenile. I dalje svake godine obeležavamo njihove rođendane, ali i datume stradanja. A ono što je moralo da se promeni, nije - krivični zakonik je ostao isti, bez ikakvih izmena. Niko se nije oglasio, niko nije pokrenuo ozbiljnu raspravu o klauzuli koja se tiče mlađih punoletnih lica, istakao je.

- Ni sistem socijalne zaštite nije preispitan, iako je upravo Centar za socijalni rad ranije dao procene koje su danas predmet teških pitanja. Sve je ostalo isto. A ja danas mogu samo da vas odvedem na grob mog brata i da pitam bilo koga - šta se zapravo popravilo?

Dodao je da se često zaboravlja da smo i mi potpisnici različitih međunarodnih povelja, ali da se u praksi one tumače i primenjuju različito. Kada se dogode teška krivična dela koja potresu društvo, tada se mora otvoriti prostor za izmene zakona, uz jasno obrazloženje i društvenu odgovornost.

- Od samog početka ukazivali smo na potrebu izmene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika, posebno kada je reč o teškim krivičnim delima. I ranije sam javno isticao, još od slučaja nasilja u Novom Sadu u kojem su učestvovala maloletna lica, da mora doći do promena. Smatram da za najteža krivična dela treba preispitati starosne granice odgovornosti, kako kod maloletnika, tako i kod mlađih punoletnih lica uzrasta od 18 do 21 godine. Sve to, bez obzira na međunarodne konvencije i postojeće propise, može biti predmet izmene - kaže Perović.

Nebojša Perović - advokat jednog od oštećenih u slučaju Uroša Blažića

- U nekim državama starosne granice krivične odgovornosti su niže, a postoje i primeri najstrožih kazni za maloletna lica u izuzetnim slučajevima. To pokazuje da krivična politika može biti prilagođena. Ono što me i tada i danas posebno pogađa jeste odnos porodica u takvim tragedijama. U nekim slučajevima javnost je imala priliku da čuje izraze saučešća i preuzimanje moralne odgovornosti, ali u drugim to nije bio slučaj. To ostavlja dodatni osećaj bola i nerazumevanja.

Pravni postupak između simbolične pravde i očekivanja porodica

Sudski postupci, iako ne mogu doneti punu pravdu porodicama niti vratiti izgubljene živote, ipak imaju važnu simboličku ulogu i da je konkretan postupak, po njegovoj oceni, vođen dovoljno efikasno, naveo je.

- Sudski postupci, nažalost, ne mogu doneti porodicama ubijenih ono što je suštinski najvažnije - pravdu u punom smislu te reči, niti mogu vratiti njihove najmilije. Ipak, sudska pravda mora imati i simboličku težinu, mora pokazati da sistem funkcioniše. Što se tiče samog postupka, iako nisam bio njegov deo, s obzirom na brzinu i efikasnost vođenja, može se reći da je u tom smislu bio zadovoljavajući - kaže on.

advokat - Ivan Duzlevski

- Ovo je tragedija koja nas je sve zatekla i za koju, i posle tri godine, nemamo pravi odgovor. Kazne su propisane zakonom i sud ih mora primenjivati, ali one same po sebi ne mogu biti dovoljne niti uvek deluju kao adekvatna satisfakcija za porodice. Zato je važno da se otvori širi društveni dijalog - da se čuju različiti predlozi, uključujući i one koji se odnose na starosnu granicu krivične odgovornosti, kako bi se razmotrila moguća nova rešenja - za "Redakciju", zaključio je Duzlevski.

