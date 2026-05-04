Slušaj vest

Lider SNS Miloš Vučevićdošao je u selo Dubona, gde je odao počast žrtvama masovnog ubistva Daliboru Todoroviću i bratu i sestri Milanu i Kristini Panić.

1/11 Vidi galeriju Miloš Vučević na pomenu žrtavama u Duboni Foto: Ilija Ilić

On je položio venac belih ruža, upalio sveće i pomolio se za pokoj duši nevino nastradalim mladim ljudima.

Sveštenici iz crkve u Duboni potom su održali opelo povodom trogodišnjice njihove smrti. Vučević je nakon pomena zagrlio roditelje žrtava i pružio im reči utehe.

Nedugo nakon lidera SNS-a, u Dubonu su pristigli i Dragan i Nina Kobiljski roditelji ubijene Eme, devojčice iz "Ribnikara". Podsetimo, masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru dogodio se dan ranije, 3. maja te 2023. godine, a neutešni roditelji su juče ispred škole, takođe, položili cveće u znak sećanja.

Dragan Kobiljski Foto: Ilija Ilić

Pored njih, službenici iz opštine Mladenovac takođe su položili suzu i pomolili se, a prisutan je i predsednik Crvene Zvezde, Svetozar Mijailović, zatim potpredsednik Partizana, Predrag Mijatović. Inače, nakon održanog opela, organizovan je i Memorijalni turnir "Živite" u znak sećanja na ubijene mladiće iz okolnih sela kod Mladenovca koji su voleli fudbal i sport.



1/8 Vidi galeriju Svetozar Mijailović na pomenu žrtvama u Duboni Foto: Ilija Ilić

Mijailović je takođe odao počast žrtava i sve vreme bio uz porodice žrtava gde su od jutros zabeleženi potresni prizori na mestu gde su troje mladih ubijenih, nakon što je krvavi pir otpočeo u selu nedaleko od Dubone.

Nakon održanog opela u školskom dvorištu u Duboni, gde je Uroš Blažić 4. maja ubio brata i sestru, Milana i Krsitinu Panić, kao i njihovog druga Dalibora Todorovića, ožališćene porodice i svi oni koji su došli da im pruže podršku i utehu, položili su vence i upalili sveće i kod spomenika Ravni Gaj u susednom selu Malo Orašje. Kobne večeri, pomnahitali Blažić je kod tog spomenika pucao na okupljenu omladinu, koja se tu družila.

U Malom Orašju ubijeni su Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Marko Mitrović, Nikola Milić i Aleksandar Milovanović.

1/8 Vidi galeriju Malo Orašje Foto: Ilija Ilić

Kod spomenika u Malom Orašju, venac je položio i Miloš Vučević, kao i roditelji ubijene dece iz "Ribnikara". Pored Dragana i Nine Kobiljski, u Malom Orašju su i otac i majka ubijene Angeline Aćimović.

Članovi porodica ubijenih mladih ljudi nosili su majice sa njihovim likovima, kao i porukama koje lome srca.

- Znaj da nisi ostao sam jer je deo mene otišao sa tobom onog dana kad te je Bog dočekao u svojoj kući. Do nekog drugog života, moje jedino - piše na jednoj od majica.

Foto: Kurir/A.S.

- Svaki znak koji nam sa neba šalješ za nas je ruka anđela koja nas čuva u najtežim trenucima. Volimo te - druga je poruka.

1/5 Vidi galeriju Policijski službenici u Malom Orašju Foto: Ilija Ilić

Na dan godišnjice prisutni su i predstavnici Fudbalskog saveza Srbije, Branko Radujko i Nikola Lazetić, kao i glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, Ivan Konatar.

1/5 Vidi galeriju Predstavnici iz sveta sporta u Malom Orašju Foto: Ilija Ilić

Počast nevinim žrtava odali su i službenici policijske stanice Mladenovac. Položili su venac sa posvetom u bojama srpske zastave i poklonili se pred spomenikom. Inače, ubijeni Milan Panić bio je mladi policajac.

"Tri godine tuge i patnje"

Kod spomenika u Ravnom Gaju, prisutnima se obratio sveštenik.

Foto: Ilija Ilić