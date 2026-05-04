Potresne reči Nine Kobiljski, majke ubijene Eme u "Ribnikaru", odzvanjale su juče na Tašmajdanu kada je obeležena treća godišnjica od masakra u školi, u znak sećanja na žrtve i bol roditelja koja ne bledi.

Foto: Petar Aleksić

Njene reči duboko su potresle sve okupljene u krugu oko spomenika Desanki Maksimović gde je tokom dana bio "Prostor sećanja" za nastradale, nakon čega su u završnom delu programa prisustvovali članovi porodica stradalih, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, kao i prijatelji i građani sa decom.

- Pamtimo blagost, pamtimo nežnost. Kada govorimo o gubitku, tad nije izgubljeno samo 10 života, nije otrgnut samo deo duše porodica, 3. maja nestalo je 10 svetova, njihovi potomci, njihova dela, izgubili smo njihovo dobro koje bi u svojim svetovima tkali - rekla je Kobiljski.

Ona je naglasila da se zlo koje se dogodilo tog dana nije završilo u učionici.

- Zlo koje je u OŠ "Vladislav Ribnikar" počinjeno 3. maja, ponovljeno je 4. maja u Duboni i Malom Orašju, a kasnije i u Nišu - upozorila je Nina Kobiljski. Podsetimo, 5. oktobra 2023. godine maloletnik (13) je sa 37 uboda nožem ubio svog školskog druga Andreja Simića u NIškoj Banji.

U svom obraćanju, poslala je i snažnu poruku o važnosti sećanja i pravde.

- Vreme koje dolazi može da učvrsti budućnost da negovanje vrednosti i žrtava ostane dužnost svakog pojedinca. Traženjem pravde i negovanjem sećanja prenosi se i njihov vrednosni trag koji će nam pokazati put. Oni jesu ljubav, oni su u svakoj lepoj reči, u svakom znaku podrške. Hvala im i hvala vam. Neka im je večna slava - rekla je Nina Kobiljski.

Foto: Nenad Kostić

Majka devojčice je, inače, na jednom od ročišta govorila o Emi i tome koliko je ponosna što je njena ćerka naučila da bude odgovorna. Kako je istakla, 1. i 2. maja 2023. je posmatrala svoje ćerke i rekla suprugu da joj se "plače koliko su dobre". U ta dva dana videla je da su njene ćerke stasale.

- Zahvalna sam Bogu za ta dva dana i stalno im se vraćam. Desilo se sve što je trebalo da se desi u njenih 13 godina. Nije uskraćena za emociju, toplu reč, zagrljaj. Ne osećam da sam mogla više od toga. Dragan nije imao taj 1. i 2. maj. Ja sam ih imala, ali nije dovoljno, nije mi lakše nego njemu. Dan pred povratak sa raspusta u školu Ema je prvi put isfenirala kosu, jer se spremala za slikanje u školi. Bila je presrćena. Rekla mi je: "Ti ćeš mene sada stalno ovako da feniraš" - rekla je ranije ona prisećajući se poslednjih trenutaka sa ćerkom.

Podsetimo, tri godine prošle su od kobnog 3. maja, dana kada se u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u centru Beograda dogodio jedan od najstrašnijih zločina u istoriji Srbije. Tog jutra, Srbija je zanemela od bola.

U jednom nezamislivom trenutku, devetoro dece i njihov čuvar Dragan Vlahović zauvek su zaustavljeni na svom životnom putu. Za njihove porodice vreme je stalo.

Foto: Nenad Kostić, Ap Darko Vojinovic, AP Armin Durgut

Srbija pamti Maru Anđelković, Bojanu Asović, Angelinu Aćimović, Anu Božović, Adrianu Dukić, Emu Kobiljski, Katarinu Martinović, Sofiju Negić, Andriju Čikića i Dragana Vlahovića, imena koja su zauvek urezana u kolektivno sećanje naroda.