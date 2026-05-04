U sudaru automobila i putničkog autobusa kojim su, prema prvim i nezvaničnim informacijama, prevoženi radnici, povređeno je 11 osoba.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros nadomak Sopota, kod Đurinaca, a kako se vidi na slici, autobus se preprečio preko kolovoza i prednjim delom zabio u gusto rastinje kraj puta. Zadnji desni točak mu se skroz iskrivio, a poklopac motora na zadnjem delu jedva se drži.

Na slici se vide srča i delovi rasuti svud po putu, kao i automobili u koloni koji stoje zbog udesa.

Kako se nezvanično saznaje, najteže je povređena devojka od oko 20 godina dok je lakše povrede zadobilo još desetak putnika.

Foto: Kurir/K.V.

Svi povređeni su kolima Hitne pomoći odmah prevezeni na dalje zbrinjavanje.

