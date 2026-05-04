Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva uputio je danas u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal na tri godine petoro javnih tužilaca, od kojih su četiri iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Upućen je Željko Jovanović, poznat kao tužilac VJT u Beogradu koji je sproveo početnu istragu i predistragu koja je rezultirala zaplenom 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca.

U JTOK je upućen i tužilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu Ivan Sunarić, kao i tužioci VJT u Beogradu Aleksandar Isailović i Tatjana Vukičević.

Pored njih u JTOK je upućen i Dragoljub Miladinović iz Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu.

Današnjim odlukama JTOK je dobio jednog tužioca više nego što je imao pre usvajanja seta pravosudnih zakona u januaru ove godine.

Na današnjoj sednici upućen je na tri godine i tužilac i aktuelni rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu Aleksandar Milošević u Javno tužilaštvo za ratne zločine.

U Više javno tužilaštvo u Beogradu upućeni su Saša Minić javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilštva u Beogradu i Jelena Kocić javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu.