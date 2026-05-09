Pre četiri godine u selu Čitluk kod Kruševca dogodila se teška porodična tragedija koja je izazvala veliku pažnju i potresla javnost. Muškarac (52) izvršio je samoubistvo tako što je aktivirao ručnu bombu u automobilu, dok je njegova supruga Violeta Nedeljković preživela napad, uspevši da se spasi u poslednjem trenutku.

- Vraćala sam se s posla, a muž me je sačekao ispred kuće. U prvi mah sam pomislila da ide po cigarete, ali mi je rekao: "Ne, čekam tebe." Pitala sam šta rade deca, odgovorio je da spavaju i da je sve u redu. Zatim smo krenuli. Ni po čemu se nije moglo naslutiti da nešto nije u redu - započinje Violeta svoju potresnu priču.

Tokom vožnje razgovor je tekao uobičajeno, sve dok nisu stigli do crkvice. Violeta je uparkirala automobil, nakon čega se situacija iznenada promenila.

Zaključao je vrata i počeo da me ispituje: "Zašto me varaš?" Gledala sam ga zbunjeno i rekla: "Ko te vara?" Nisam razumela šta se dešava. A onda su usledili udarci - ispričala je Violeta.

Udarci su bili izuzetno snažni, usmereni u glavu i nos, a ona je počela da krvari. On je uporno ponavljao isto pitanje o navodnoj prevari, dok je na njene molbe da prestane odgovarao rečima da je voli.

- Već mi je pokazao bombu. Bila mu je na krilu. Trudila sam se da dobijem na vremenu, da me neko vidi krvavu. Stali smo kod česme gde mi je oprao krv s lica, umočio peškir i stavio mi ga preko glave. U daljini sam čula nekog čoveka koji je pitao treba li pomoć, a on je rekao: "Ne, sve je u redu." Nisam smela da reagujem, ispričala je Violeta za Kurir televiziju pre četiri godine.

Kada su se vratili u automobil, pokušala je da iskoristi priliku da pobegne, ali je on zaključao vrata i ponovo seo za volan. Ubrzo je najavio da će pozvati njihovu ćerku "da je vidi poslednji put", ali se ćerka, srećom, nije javila.

U tom trenutku, kaže, bila je uverenа da je kraj. Rekla mu je da će priznati prevaru ako mu je to lakše, iako nije bilo istina. On je odgovorio: "Ja i ti danas umiremo zajedno."

U automobilu je nastala tišina, a zatim je čula zvuk koji opisuje kao "klik", nakon čega pretpostavlja da je aktivirao bombu.

- Ne znam kada me je pustio, ni kako je peškir skliznuo s lica. Instinktivno sam pritisnula dugme za centralno zaključavanje i, nekako, uspela da otvorim vrata. Ispala sam ispod vozila. U istom trenutku došlo je do eksplozije.

Na pitanje o najvećem žaljenju, Violeta navodi:

- Žalim samo što je sebi oduzeo život. Hteo je da povede i mene, a volela bih da sam uspela da mu pokažem neke stvari i utičem da promeni način razmišljanja.

