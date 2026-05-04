Nemanja Ilić (23), mladić u kog je Uroš Blažić pucao kobnog 4. maja 2023. godine, teško je ranjen te večeri u spomen parku u selu Malo Orašje, a sada je prvi put nakon tri duge godine šutnuo loptu na fudbalskom terenu u ovom mestu gde je održan Memorijalni turnir "Živite"u čast ubijenih drugara.

- Oporavak ide dosta dobro s obzirom na to kakve su povrede, sada sam okej. Što se tiče povrede, noga je sada okej, ali s obzirom na to da sam ležao nekih godinu i po dana u krevetu, koleno je ostalo ukočeno i zaleđeno, tako da ne mogu da ga savijem - kaže Nemanja za Kurir i dodaje:

- Na noge sam samostalno uspeo da stanem posle nekih 4 meseca.

Kada je reč o kobnoj večeri, Nemanja kaže da se trudi da što manje razmišlja o tome.

- Razmišljam često o tome šta sam preživeo, ali želim da to razmišljanje svedem na neki minimum. Sećam se dosta toga od te večeri i svestan sam šta se dogodilo, ali trudim se da ne razmišljam previše o tome...

Nemanja Ilić je danas otpočeo memorijalnu utakmicu u Malom Orašju. Njegovim šutom, simbolično, počeo je meč. Inače, Nemanja zbog povrede nije igrao utakmicu, već ju je samo simbolično otvorio.

Podsetimo, Nemanja je kritične noći pozvao oca na telefon i rekao: "Tata, dođi po mene, umirem". Njegov otac svedočio je u tužilaštvu, gde je ispričao kako je saznao za pucnjavu, kao i šta se te večeri dešavalo.

- Moj sin je otišao u večernjim satima sa svojim društvom kod spomenika. Namera im je bila da se okupe i da proslave Đurđevdan ranije, zbog nastupajućih dana žalosti. Bio sam kod kuće, kada me je u 22.36 sati pozvao sin i rekao: "Tata, dođi po mene, umirem" - rekao je tada Nemanjin otac.