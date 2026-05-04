Slušaj vest

Posebno odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, donelo je Naredbu o sprovođenju istrage protiv: I.P. – direktora privrednog društva „Prima idea doo”, S.J. – bivšeg direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, N.M. – direktora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture" i V.N. - službenika za javne nabavke Zavoda zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

Istraga je pokrenuta zbog osnova sumnje da je izvršeno više krivičnih dela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srbije, između ostalog, zloupotreba službenog položaja, trgovina uticajem, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, poreska utaja, pranje novca, kao i krivičnog dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost koje je propisano Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U toku do sada preduzetih radnji i mera u okviru predistražnog postupka, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeni su osumnjičeni I.P, S.J. i N.M. kojima je određeno zadržavanje do 48 časova, dok osumnjičenom V.N. nije određeno zadržavanje zbog zdravstvenih razloga.

Naredba o sprovođenju istrage doneta je zbog osnova sumnje da je osumnjičeni S.J. bivši direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, sa osumnjičenim V.N. službenikom za javne nabavke tog Zavoda, sproveo 14 postupaka javnih nabavki, ukupne ugovorene vrednosti 271.026.493,00 dinara, u kojima su po prethodnom dogovoru, privrednom društvu „Prima idea doo”, čiji je direktor osumnjičena I.P., dodeljivali ugovore o javnim nabavkama, znajući da poslove koji su predmet javnih nabavki to privredno društvo neće u celosti izvršiti.

U tom cilju su prilagođavali uslove ovom privrednom društvu, te prihvatali ponude koje je isto podnelo, iako za to nisu bili ispunjeni uslovi.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni N.M., u svojstvu direktora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture", nesavesnim vršenjem službe omogućio neosnovanu isplatu sredstava istom privrednom društvu u iznosu od preko 10.000.000,00 dinara.

Osumnjičena I.P. je pomogla u izvršenju krivičnih dela tako što je podnosila ponude uz koje je prilagala i lažnu dokumentaciju, a po izvršenim isplatama vršila je pranje nezakonito stečenih sredstava u iznosu od preko 300.000.000,00 dinara, prebacivanjem na lične račune, podizanjem gotovine i konverzijom sredstava.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je I.P. izbegla plaćanje poreza u iznosu od preko 20.000.000,00 dinara.