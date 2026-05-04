Slušaj vest

Danas je u Duboni i Malom Orašju obeležena treća godišnjica ove nezapamćene tragedije. Tog 4. maja ubijeno je devetoro ljudi, dok je 12 ranjeno.

Najmlađa žrtva bio je četrnaestogodišnji Nikola, a najstarija dvadesetpetogodišnji Petar Mitrović, koji je preminuo nakon 50 dana borbe za život. Masovno ubistvo dogodilo se dan nakon višestrukog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

U Malom Orašju, tog kobnog dana, život su izgubili Nikola Milić (14), Aleksandar Milovanović (17), Marko Mitrović (18), Lazar Milovanović (19), Nemanja Stevanović (21) i Petar Mitrović (25), koji je preminuo 50 dana kasnije. U Duboni su ubijeni brat i sestra Milan (22) i Kristina Panić (19), kao i Dalibor Todorović (24).

Foto: Ilija Ilić

Ovi mladi ljudi imali su snove, ambicije i hrabrost da koračaju ka svojim ciljevima. Želeli su mnogo, a tog 4. maja prošle godine sve im je nasilno oduzeto u masovnoj pucnjavi kakva se u tim krajevima ranije nije dogodila.