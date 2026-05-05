Jedan od upečatljivijih primera krijumčarenja narkotika u Srbiji zabeležen je u februaru 2010. godine, kada je uhapšena Olga N. (57), žena koja je, prema navodima istrage, gotovo godinu dana uspevala da neopaženo prenosi drogu na relaciji Beograd-Zrenjanin. Koristila je sasvim uobičajena prevozna sredstva, međugradske autobuse i taksi, ne izazivajući sumnju, što dodatno ilustruje koliko krijumčari često računaju na "nevidljivost" u masi.

Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je njen lanac prekinut nakon dojave, jer su organi reda reagovali izuzetno brzo i ciljano.

- Odmah po privođenju upućena je na detaljan ginekološki pregled, gde je otkriveno da je drogu skrivala u telu. U njenoj vagini pronađeno je oko 12 grama heroina, pažljivo upakovanog u prezervativ, metod koji, iako rizičan po zdravlje, krijumčari koriste kako bi izbegli klasične kontrole - podseća izvor.

Ovaj slučaj pokazuje koliko metode šverca mogu biti raznovrsne i često inspirisane filmskim scenarijima. Posebnu kategoriju čine takozvani "gutači narkotika", osobe koje drogu prenose gutajući paketiće, što nosi ozbiljne zdravstvene rizike, ali i otežava otkrivanje. Uprkos pokušaju prikrivanja, Olga N. je pred Višim sudom u Zrenjaninu osuđena na sedam godina zatvora, čime je ovaj slučaj dobio i svoj sudski epilog.