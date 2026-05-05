Istraga smrti Beograđanina (35) koji je progutao paketić kokaina, uveliko je u toku, međutim, postoji sumnja da je radio kao takozvana "kokainska mula".

- Istraga o ovom slučaju koji je tokom vikenda iza nas zaprepastio sve, uveliko je u toku, a očekuje se da će nadležni utvrditi kako je tačno droga dospela do muškarca i da li se radi o pokušaju krijumčarenja narkotika - kaže izvor Kurira i dodaje da, zbog uzroka smrti Beograđanina, postoje određene sumnje da je upravo on radio kao "kokainska mula".

Podsetimo, on je pronađen bez svesti nedaleko od ulaza u jednu privatnu bolnicu u Beogradu, a sumnja se da je smrt posledica gutanja paketića kokaina. Prema nezvaničnim informacijama, on je pokušao da potraži pomoć, ali je kolabirao neposredno pre nego što je stigao da uđe u privatnu bolnicu. Ekipa hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta, međutim, njemu nije bilo spasa.

 Ko su oni?

"Mule" su osobe koje kriminalne grupe angažuju za prenos narkotika, a neretko rade i tako što drogu progutaju u obliku kapsula ili paketića.

- "Mule" se angažuju da bi drogu u kesicama ili kapsulama prenele do određenog odredišta. Neretko se dešava da drogu prenose tako što je gutaju, a zatim je izbace kada stignu na dogovoreno mesto. Dešavalo se da progutaju i po nekoliko stotina paketića ili kapsula, a za ovaj posao dobijaju po nekoliko hiljada evra po pošiljci - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da su upravo državljani Srbije često na listi traženih "mula".

- Srbi su među najtraženijima za ovakve poslove, jer važe za veoma hrabre, ali i relativno "jeftine" za angažovanje - dodaje izvor.

Smrtonosna opasnost

Lekari upozoravaju da pucanje kapsule ili paketića u stomaku može imati fatalne posledice i u takvim situacijama dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge u organizmu.

- "Mula" nakon gutanja ne sme ništa da jede i pije, jer bi se time izazvala želudačna kiselina, koja može da probuši ampule, izlaže se opasnosti da ga i najmanja količina droge koja iscuri usmrti. Pri pucanju dolazi do nagle apsorpcije velike količine droge. Droga tada deluje sedativno, smanjuje se pritisak, usporavaju srčane radnje i broj udisaja, što pacijenta uvodi u komu - objasnio je jedan lekar.

Opasan posao

Ovaj način krijumčarenja narkotika nosi veliki rizik po život.

- Krijumčari su očigledno spremni da rizikuju i sopstveni život zbog dobre zarade. Nije retkost da se paketići koje su progutali raspadnu u njihovoj utrobi i tako ozbiljno ugroze zdravlje, ali i život - kaže sagovornik.

Na ovu temu ranije je govorio i kriminolog Dobrivoje Radovanović, koji je istakao da su ljudi iz Srbije prisutni u narko-biznisu širom sveta.

- Srbi imaju posebnu ulogu u švercu kokaina jer organizuju prevoz, nabavku i imaju direktne veze sa izvorom, odnosno proizvođačem kokaina. U inostranstvu često organizuju takozvane sabirne centre, odakle kreće transport - objasnio je Radovanović.

Najbizarniji slučaj

Jedan od upečatljivijih primera krijumčarenja narkotika u Srbiji zabeležen je u februaru 2010. godine, kada je uhapšena Olga N. (57), žena koja je, prema navodima istrage, gotovo godinu dana uspevala da neopaženo prenosi drogu na relaciji Beograd-Zrenjanin. Koristila je sasvim uobičajena prevozna sredstva, međugradske autobuse i taksi, ne izazivajući sumnju, što dodatno ilustruje koliko krijumčari često računaju na "nevidljivost" u masi.

Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je njen lanac prekinut nakon dojave, jer su organi reda reagovali izuzetno brzo i ciljano.

- Odmah po privođenju upućena je na detaljan ginekološki pregled, gde je otkriveno da je drogu skrivala u telu. U njenoj vagini pronađeno je oko 12 grama heroina, pažljivo upakovanog u prezervativ, metod koji, iako rizičan po zdravlje, krijumčari koriste kako bi izbegli klasične kontrole - podseća izvor.

Ovaj slučaj pokazuje koliko metode šverca mogu biti raznovrsne i često inspirisane filmskim scenarijima. Posebnu kategoriju čine takozvani "gutači narkotika", osobe koje drogu prenose gutajući paketiće, što nosi ozbiljne zdravstvene rizike, ali i otežava otkrivanje. Uprkos pokušaju prikrivanja, Olga N. je pred Višim sudom u Zrenjaninu osuđena na sedam godina zatvora, čime je ovaj slučaj dobio i svoj sudski epilog.

