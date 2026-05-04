Srbin (49) osuđen je u Italiji na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 600 evra uslovno, zbog pokušaja teške krađe u centru Verone.

Incident se dogodio u toku noći između 3. i 4. maja u jednom poznatom butiku brendirane garderobe, kada je maskirani muškarac pokušao da ukrade vredne komade. Prema navodima iz istrage, policiju je pozvao građanina, a po dolasku ekipe, imali su šta i da vide.

- Jedan od građana Verone prijavio je da se nešto sumnjivo dešava na vratima poznatog butika. Po dolasku na lice mesta policija je zatekla prerušenog čoveka. On je uveliko uspeo da obije izlog, uđe i krene u akciju - pišu italijanski mediji.

Čim je primetio policiju, osumnjičeni je pokušao da pobegne sa dve pune torbe "plena".

- Pokušao je da pobegne, ali je ubrzo usledila potera koja je kratko trajala. Policajci su ga sustigli i savladali bez većih problema - naveo je sagovornik iz istrage.