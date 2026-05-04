Jeziv napad dogodio se u nedelju u Borči, a muškarac M. R. (34) primljen je u jutarnjim časovima u Urgentni centar nakon što ga je, kako se sumnja, u Borči napala grupa nepoznatih muškaraca.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio ispred jednog ugostiteljskog objekta, gde je M. R. prethodno boravio. Njega je, kako se saznaje, ispred objekta presrela grupa od osam NN lica, koja mu je zadala više udaraca po glavi i telu.

Nakon toga, napadači su ga, prema nezvaničnim informacijama, bacili u kanal Vizelj.

Povređeni muškarac je nakon napada zbrinut i prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane povrede glave i očiju. Za sada nije poznat motiv napada.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja, kao i na identifikaciji osoba koje su učestvovale u napadu. Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.