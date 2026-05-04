Prošle su tri godine od stravičnog masakra koji se dogodio u selima Malo Orašje i Dubona. U tom zločinu nastradalo je devet mladih ljudi, dok je 13 osoba ranjeno.

Sve je počelo u noći između 4. i 5. maja 2023. godine, kada je 21-godišnji Uroš Blažić, naoružan do zuba, izašao iz svoje kuće, seo u automobil i krenuo ka selu Malo Orašje. Nedaleko od centra sela, kod Ravnog Gaja i spomenika, zaustavio je vozilo. Tamo je zatekao grupu mladića okupljenih oko vatre, koji su proslavljali prvomajske praznike. Prema svedočenjima, pitali su ga da im se pridruži, nakon čega je Blažić otvorio vatru bez upozorenja i ranio šest mladih ljudi.

Nakon toga je seo u automobil i uputio se ka susednom selu Dubona, gde je kod škole zatekao mlade koji su sedeli na klupi i ponovo pucao na njih. U Duboni su nastradala dva mladića i jedna devojka. Potom je, kako se navodi, nastavio da se kreće kroz selo i da puca po ljudima koje je zatekao.

Tri godine kasnije, ekipa Kurir televizije nalazi se na mestima gde se tragedija dogodila i donosi ispovesti porodica nastradalih, ali i preživelih.

"Celo selo je mrtvo"

- To je bol i tuga koja nikada ne može da prođe i da se ugasi. Samo možemo da tugujemo, šta da kažemo drugo. Kad smo naučili da on dođe, njemu se znalo po dva-tri puta dnevno da dođe i nasmeje nas i razveseli nas i sve. A sad – samo bol, tuga i plač i ništa više. Sedamnaest godina je imao, spremali smo mu punoletstvo, spremali smo veselje, a šta smo dočekali? Ništa. Samo da tugujemo za njim i da plačemo, i to je sve. Samo idemo po grobljima, a on uživa u zatvoru. Selo se ugasilo, ništa više nije kao što je bilo - kaže Snežana Milutinović, baba ubijenog mladića, i dodaje kako su saznali šta se desilo:

- Naš sin je radio treću smenu i saznao je da se nešto desilo gore u Ravnom Gaju. Kaže da ima i mrtvih. I onda mi jave da je i Aca stradao. Pozvala sam ćerku, kaže: „Majko, evo smo u urgentnom, Aca nam je upucan.“

- Uveče oko 10 sati sin me je zvao s posla i rekao kako ima mrtvih. Teško je to bilo, ne mogu da pričam. Celo selo se promenilo, celo selo je tužno, ipak je to šest žrtava, nije to malo – dodaje Dragoljub Milutinović, deda nastradalog.

Svedok masakra ranjen u napadu - tri metka i život koji se zauvek promenio

Kako je prošle godine ispričao za Kurir, Jovica Stevanović je obavljao građevinske radove i postavljao ogradu, kada je, kako kaže, osetio pucanj i jak bol u leđima. Nije znao da je pogođen hicima Uroša Blažića, i da će zbog povreda ostati invalid.

- Taj početak dana ja sam građevinski majstor i išao sam, gledao neke poslove. Zet je došao, kaže da napravimo kapiju, ide Đurđevdan, da posle nemamo obaveze. Dođemo da postavimo kapiju, ja ga nisam video, ja sam brusio. Kad sam ustao, osetio sam kao da me udarilo 500 volti struje. Mislio sam da sam zakačio kabl, nisam imao predstavu da je neko pucao.Kad je on počeo da puca u gazdu, ispraznio je šaržer, ja sam video da neko hoće da nas pobije. Video sam da mu je ispao šaržer, rekao sam zetu da bežimo. U tom momentu stavio je drugi šaržer i pucao za njim. Njega je pogodio jedan metak, to sam kasnije saznao.Ostatak šaržera završio je u meni, drugi metak u pluća i u nogu. U pluća me je zabolelo, malo me ošamutilo, a u nogu nisam osetio jer su mi se noge oduzele - kaže Jovica Stevanović i dodaje:

- Brat od gazde je krenuo ka vratima i on je ispalio šaržer i na njega. Video sam čoveka kako se zanosi i pada i nestaje. Vikao sam da praznimo pikap i da nas ubace, ko zna kad će hitna. Naišao je dečak Milan i ubacio nas u karavan i odvezao ka Mladenovcu. Usput smo sreli hitnu pomoć i prebačeni smo za Beograd. Do Beograda sam bio svestan, a na odeljenju sam izgubio svest. Dobio sam tri metka i ostao invalid.

Stevanović dalje dodaje da poznaje Uroša i da su uvek bili u dobrim odnosima, da su se pozdravljali i javljali jedni drugima. Ističe da nije kivan na njega, već na oca, koji mu je dao oružje i tako ga vaspitao. Navodi i da je samo jednom bio na suđenju, da se tada potresao i da ga više ništa ne interesuje - niti bi išao, niti prati dalji tok postupka.

