Teška saobraćajna nesreća na putu Ivanjica - Guča, devojčica (9) je udarena dok je pešačila, hitno prebačena u bolnicu sa teškim povredama.
Hronika
AUTO UDARIO DEVOJČICU (9), TEŠKO POVREĐENA Saobraćajka na putu Ivanjica - Guča, hitno prebačena u bolnicu
Slušaj vest
Tokom dana na putu Ivanjica – Guča došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog vozila udario dete koje se kretalo peške. Devojčica je vozilom Hitne pomoći prevezena u Opštu bolnicu u Čačku.
- Na urgentno - prijemno odeljenje primljena je devojčica starosti 9 devet godina, povređena kao pešak u saobraćajnom udesu koji se dogodio u Guči .Sa konstatovanim teškim telesnim povredama glave, grudnog koša i ekstremiteta primljena je u jedinicu intenzivne nege, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode.
Reaguj
Komentariši