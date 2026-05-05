Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su A.O. (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

2.jpg
Foto: MUP Srbije

Policija je na Graničnom prelazu Bačka Palanka, na izlazu iz Srbije, zaustavila A.O. koji je upravljao teretnim motornim vozilom i u specijalno prepravljenom delu tovarnog prostora našla sakrivene cigarete, ukupno 3.990 paklica marke „fast“ i „monus“ bez akciznih markica.

Kako se sumnja, on je pokušao da cigarete preveze preko carinske linije, izbegavajući mere carinskog nadzora.

3.jpg
Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaNEMA ŠTA NISU PRONAŠLI! Na Preševu i aerodromu Nikola Tesla zaplenjeno pravo BOGATSTVO: Oduzeti dijamanti, lukzusna garderova, a ovo je posebno ZANIMLJIVO!
Screenshot 2026-04-27 172102.jpg
HronikaOTKRIVENO KO JE UHAPŠEN ZBOG VELIKE KOLIČINE KOKAINA: Dvojica iz Smedereva i Beograđanin pali zbog 17 kg droge (foto)
kokain copy.png
Crna GoraZAUSTAVILI BESNOG JAGUARA NA GRANICI, KAD SU ZAVIRILI - IMALI SU ŠTA DA VIDE: Zaplenjeno 25 kila marihuane, uhapšen Zećanin
profimedia0363982100.jpg
HronikaPAO DILER SA 19 KILOGRAMA MARIHUANE! Velika zaplena u Kikindi, uhapšen muškarac (28)
Zaplena