Devetnaestogodišnji mladić teško je povređen sinoć kada je napadnut nožem kod Mostarske petlje u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Mladić je zadobio više ubodnih rana, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, gde je smešten na odeljenje reanimacije. Incident se dogodio u 23.25 časova u ulici Manasijevoj

Tokom noći ekipe Hitne pomoći u Beogradu intervenisale su ukupno 96 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici, kao i onkološki pacijenti.