Tokom jutarnjih sati došlo je do teže saobraćajne nezgode u blizini naplatne stanice Pojate kod Ćićevca, kada je autobus iz još neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza i završio u propustu pored puta.

Prema prvim nezvaničnim informacijama sa lica mesta, u autobusu je bilo više putnika koji su nakon nezgode izašli iz vozila i okupili se pored puta.

- Samo smo videli autobus kako je skliznuo i završio dole u propustu. Ljudi su brzo počeli da izlaze, svi su bili u šoku. Na autobusu je pričinjena velika materijalna šteta, a prednje vetrobransko staklo je potpuno razbijeno - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na teren su upućene radne mašine koje će pokušati da izvuku autobus iz propusta, dok se saobraćaj na ovom delu puta odvija otežano.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima, a nadležne službe obaviće uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove nezgode.

