Tokom jutarnjih sati došlo je do teže saobraćajne nezgode u blizini naplatne stanice Pojate kod Ćićevca, kada je autobus iz još neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza i završio u propustu pored puta.

Prema prvim nezvaničnim informacijama sa lica mesta, u autobusu je bilo više putnika koji su nakon nezgode izašli iz vozila i okupili se pored puta.

- Samo smo videli autobus kako je skliznuo i završio dole u propustu. Ljudi su brzo počeli da izlaze, svi su bili u šoku. Na autobusu je pričinjena velika materijalna šteta, a prednje vetrobransko staklo je potpuno razbijeno - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Foto: RINA

Na teren su upućene radne mašine koje će pokušati da izvuku autobus iz propusta, dok se saobraćaj na ovom delu puta odvija otežano.

