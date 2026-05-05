Prema prvim informacijama napad se dogodio oko ponoći kada je momka, kako se sumnja, presrela grupa muškaraca, dok je vozio automobil.

Kako se nezvanično saznaje, mladić je izjavio da su napadači bili maskirani fantomkama, a zadali su mu više udaraca rukama i nogama, nakon čega je jedan izvadio nož i zadao mu više ubodnih rana po telu.

Momak je odmah prevezen u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana po telu i vratu.

- Mladić je u veoma teškom stanju. Izboden je u vrat i leđa - kaže izvor blizak istrazi.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a u toku je provera nadzornih kamera, kao i razgovor sa očevicima kako bi se razotkrio motiv ovog napada.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

