Zoranu Jotiću Jotki (71) Osnovni sud u Kruševcu odredio je jednomesečni pritvor nakon što je ovaj Kruševljanin uhapšen zbog sumnje da je u jednom restoranu pretio tužiocu VIšeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Jotić je, podsetimo, uhapšen samo nekoliko meseci nakon izlaska iz zatvora u kom je bio godinama.

- Osumnjičeni Zoran Jotić juče nije saslušan u tužilaštvu, jer je zajedno sa svojim braniocima stavio zahtev za izuzeće postupajućeg tužioca, ali je osumnjičenom na predlog javnog tužioca Osnovni sud u Kruševcu odredio pritvor u trajanju od 30 dana - potvrdilo je kruševačko Osnovno javno tužilaštvo za Kurir.

Foto: Printscreen B92

Inače, kako je ranije saopštio MUP, sumnja se da je Zoran Jotić Jotka, 28. aprila ove godine, u jednom gradskom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

- Uhapšeno lice je osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, navodi se u saopštenju - saopšteno je tada.

Inače, Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu ukinuo je pritvor Zoranu Jotiću, zvanom Jotka u decembru prošle godine. Kako se navodi u obrazloženju Apelacionog suda koji je i održao glavni pretres povodom žalbi na presudu kojom je on bio osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, ovaj sud je odluku da ga pusti iz pritvora doneo na osnovu starosne dobi Jotića, ali i to da je od poslednje pravosnažne presude prošlo oko šest godina.

Dejan Stanković Ždrokinac Foto: Printscreen

Zoran Jotić zvani Jotka, presudom Specijalnog suda u Beogradu, podsetimo, bio je osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca 6. juna 2018.