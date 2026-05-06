Vozač Z. P. je nakon nesreće bio zadržan u pritvoru, ali od tada, prema rečima porodice, slučaj ide jako sporo.

Inače, Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu pokrenulo je istragu protiv vozača.

- U vezi saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 4. maja 2025. godine u mestu Beljin, pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Šapcu pokrenuta je istraga protiv Z.P. (53), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom - rečeno je za Kurir iz nadležnog tužilaštva.

Kako su nam potvrdili nadležni, u tužilaštvo su nedavno pristigli rezultati medicinskog veštačenja. Iako je pomenuto veštačenje završeno, ključni nalaz, saobraćajno veštačenje, još se čeka, što odlaže podizanje optužnice.

- Nedavno su pristigli rezultati medicinskog veštačenja, a sada se čekaju i rezultati saobraćajnog veštačenja, nakon čega će biti preduzete i druge radnje - dodaju.