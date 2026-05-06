"NA DAN KADA JE MOJ BRAT POGINUO, ONI SLAVE KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO" Od misterizone smrti prošlo godinu dana - udarili Miroslava autom, tvrdili da je srna!
"Ne postoji dan da ne pomislim na njega, ali ovih dana je najteže. Majka je bolesna i jedva podnosi sve ovo. A pravde za nas i dalje nema", kažu za Kurir zet Nenad i Nada Tošić, inače sestra tragično nastradalog Miroslava Stevanovića (41), nakon što su 4. maja obeležili godišnjicu njegove smrti.
Godinu dana nakon tragedije koja se dogodila u maju 2025. godine na magistralnom putu Šabac-Beograd, u mestu Beljin, porodica Stevanović i dalje nema odgovore. Podsetimo, Miroslav je tog dana vozio bicikl kada je na njega naleteo automobil u kom su bili muškarac Z. P. (53) i njegova supruga S. P., rodom iz susednog sela.
Nakon udarca, kako se sumnja, napustili su lice mesta, navodno verujući da su udarili srnu. Kako ističu iz porodice nastradalog, umesto da pomognu povređenom čoveku, oni su otišli.
- Nakon što su autom udarili Miroslava, oni su pozvali komšiju M. J., da bi im pomogao da izvuku automobil iz kanala. Komšija tada nije video telo, a oni su tvrdili da su udarili u srnu i da su tako sleteli s puta. Nakon toga su, otišli kod tog komšije na kafu i sve vreme su se pravdali da su udarili srnu - pričaju iz porodice nastradalog.
Sramno i ponižavajuće
Za sve ovo vreme, bol porodice ne jenjava. Miroslavljeva majka obeležila je godišnjicu smrti svog sina, a i sama je bolesna i slomljena, dok njegova sestra Nada, koja živi u inostranstvu, od prvog dana pokušava da dođe do istine i pravde.
Istovremeno, kako tvrde, u porodici čoveka koji se dovodi u vezu sa nesrećom organizuje se proslava punoletstva, uz muziku i veselje.
- To je sramno i ponižavajuće. Na dan kada je moj brat izgubio život, oni slave kao da se ništa nije desilo - kaže Nada.
Podsetimo, telo Miroslava Stevanovića pronađeno je dan nakon nesreće u kanalu pored puta. Porodica ističe da je telo zatečeno u vrlo sumnjivom položaju.
- Telo je ležalo u vrlo sumnjivom položaju, možda je i pomerano posle udarca, ali to treba da utvrde sudski veštaci. Najstrašnije nam je to što je Miroslav ostavljen da leži u kanalu. Da je neko stao i pozvao pomoć, možda bi danas bio živ - ističu iz porodice nastradalog.
Nada se ranije u potresnoj ispovesti prisetila i poslednjeg susreta sa bratom.
- Poslednji put smo se videli u aprilu. Sedeli smo više od tri sata i razgovarali o svemu, kao da smo pokušavali da nadoknadimo propušteno. Danas mi to deluje kao da je znao da se više nikada nećemo videti - kaže Miroslavljeva sestra i dodaje da su se ona i brat inače redovno čuli, ali da je tog 4. maja sve bilo drugačije.
- Tog dana smo razmenili samo nekoliko poruka. To je bilo sve. Nisam ni slutila da će to biti naš poslednji kontakt - govori ona.
Vozač Z. P. je nakon nesreće bio zadržan u pritvoru, ali od tada, prema rečima porodice, slučaj ide jako sporo.
Inače, Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu pokrenulo je istragu protiv vozača.
- U vezi saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 4. maja 2025. godine u mestu Beljin, pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Šapcu pokrenuta je istraga protiv Z.P. (53), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom - rečeno je za Kurir iz nadležnog tužilaštva.
Kako su nam potvrdili nadležni, u tužilaštvo su nedavno pristigli rezultati medicinskog veštačenja. Iako je pomenuto veštačenje završeno, ključni nalaz, saobraćajno veštačenje, još se čeka, što odlaže podizanje optužnice.
- Nedavno su pristigli rezultati medicinskog veštačenja, a sada se čekaju i rezultati saobraćajnog veštačenja, nakon čega će biti preduzete i druge radnje - dodaju.