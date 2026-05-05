Slušaj vest

Poznati restoran na Adi našao se noćas na meti napada, kada su za sada nepoznate osobe pokušale da ga zapale tako što su bacile zapaljivu napravu, za koju se sumnja da je Molotovljev koktel.

Napad se dogodio oko jedan sat posle ponoći, a zapaljiva naprava, srećom, nije se aktivirala onako kako su napadači najverovatnije očekivali. Molotovljev koktel nije izazvao požar, već je samo oštetio vrata objekta. U trenutku incidenta u restoranu se nalazila žena, koja je, prema prvim informacijama, videla dvojicu muškaraca. Međutim, njihova lica nije uspela da vidi, zbog čega za sada nije poznato ko su osobe koje se dovode u vezu sa ovim napadom.

Policija je obaveštena o slučaju i utvrđuju se sve okolnosti ovog incidenta, kao i motiv zbog kog je poznati restoran na Adi bio meta pokušaja paljenja.

Na svu sreću, u incidentu nije bilo povređenih, a veća materijalna šteta je izbegnuta jer se Molotovljev koktel nije zapalio.

U toku je prikupljanje snimaka sa nadzornih kamera, kao i intenzivna potraga za napadačima.