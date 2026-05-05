Slušaj vest

Dvojica državljana Srbije uhapšena su u Austriji zbog sumnje u umešanost u međunarodni šverc narkotika čija je vrednost nešto veća od 645.000 evra! Policija je razotkrila mrežu nakon što je među njima došlo do sukoba.

- Incident se dogodio u okrugu Baden, gde je, prema navodima policije, došlo do sukoba između dvojice muškaraca starosti 40 i 38 godina. Tokom svađe, stariji osumnjičeni je navodno nasrnuo na mlađeg, koji je potom krvav pobegao iz stana. Svedok je o tome odmah obavestio policiju, što je pokrenulo brzu intervenciju i kasnija hapšenja - pišu austrijski mediji.

Četrdesetogodišnjak je priveden na licu mesta, dok je policija ubrzo pronašla i teško povređenog 38-godišnjaka, koji je potom zbrinut u Univerzitetskoj bolnici. Istragom je utvrđeno da je sukob izbio zbog dugova povezanih sa trgovinom drogom.

Prema zvaničnom saopštenju policije, mlađi osumnjičeni je priznao da je od leta 2024. godine učestvovao u prodaji oko 24 kilograma kokaina.

- Od toga je oko 15 kilograma plasirano na austrijsko tržište, dok je ostatak distribuiran u više zemalja Evropske unije, uključujući Nemačku, Češku, Sloveniju i Mađarsku - dodaju sagovornici.

Daljom istragom, koju vodi Kancelarija kriminalističke policije Donje Austrije, utvrđeno je da je droga krijumčarena u Austriju, gde je skladištena u okrugu Baden, a zatim transportovana dalje širom Evrope.

Foto: Pokrajinska kriminalistička policija Donje Austrije

- Tokom pretresa više objekata i vozila, policija je, uz pomoć službenog psa, zaplenila značajnu količinu narkotika, uključujući sedam kilograma kokaina i osam kilograma kanabisa. Ukupna ulična vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 645.000 evra - navode dalje.

Dok je 38-godišnjak priznao krivična dela, stariji osumnjičeni je odbio da iznese odbranu. Istražitelji navode da se četrdesetogodišnjak tereti i za nanošenje teških telesnih povreda tokom sličnog sukoba u decembru prošle godine.