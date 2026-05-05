Jezivo ubistvo dogodilo se rano jutros u Đakovici, nakon što su, kako se sumnja, dvojica muškaraca posle svađe nasrnula na trećeg i zadala mu ubodne rane oštrim predmetom.

Prema navodima policije, napad se dogodio oko 2.20 časova, a povređeni muškarac je najpre prevezen u Glavni centar porodične medicine, potom u Opštu bolnicu u Đakovici, gde je preminuo od zadobijenih povreda.

Policija je saopštila da su u ovom slučaju identifikovana dvojica osumnjičenih. Jedan od njih, čiji su inicijali Q. S, predao se policiji oko 9.45 časova, nakon čega mu je, odlukom državnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

Prema prvim informacijama iz istrage, žrtvu je, nakon rasprave, oštrim predmetom napao drugi muškarac, koji se potom udaljio sa lica mesta.

Nadležne policijske jedinice su odmah izašle na teren, a o svemu je obavešten i državni tužilac. Nakon konsultacija sa tužiocem, slučaj je kvalifikovan kao ubistvo.