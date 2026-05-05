U noći između 30. aprila i 1. maja dogodila se saobraćajna nesreća u Bunaru na starom Kragujevačkom putu, a u kojoj je poginuo motorista.

Nesreća se desila par sati pre ponoći, a život je izgubio Miloš S. (39) koji je živeo u Švajcarskoj, a u Srbiji je bio na odmoru.

- U Bunaru, na starom Kragujevačkom putu, kod Doma kulture i škole, na motociklu je na licu mesta poginuo naš veliki drug Miloš. Imam informacije, ali zbog porodice ne mogu da ih iznosim - otkrio je njegov prijatelj i dodao:

Motociklista Kragujevac

- Mnogo ljudi je potreseno njegovim stradanjem. Ovim putem, u ime meštana Bunara, apelujemo još jednom da se hitno postave ležeći policajci pre i posle škole, bez obzira na kategoriju puta. Mnogo puta je izbegnuta tragedija, a dosta je lica baš na tom mestu izgubilo živote, i život našeg Miloša bio bi spasen da su bili ležeći policajci. Ne krivimo nikog, ali činjenica je da bi bio spasen ovaj mladi život.

Prijatelj poginulog motocikliste je naveo i da "roditelji, koji žive u blizini mesta pogibije, vode decu u školu upravo zbog tih nekoliko stotina metara saobraćajnice".

- To je zato što vozači ne poštuju ograničenja, a pravac pre krivine u kojoj su autobuske stanice je toliko specifičan da bez problema može dobiti status crne tačke. Apel još jednom da se hitno reaguje i postave ležeći policajci. Samo su nam mediji još ostali kao opcija i, nažalost, evo još jedan u nizu izgubljeni život. Mislim da je više nego dovoljan razlog za ležeće policajce. Ovaj život bi bio spasen, bez sumnje - zaključuje prijatelj.