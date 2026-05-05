Pred Višim sudom u Nišu danas je izrečena presuda grupi razbojnika koji su 21. avgusta 2024. godine brutalno pretukli i opljačkali Ljubišu A. (60) i njegovu majku Bojanu A. (81) u selu Veliki Krčimir kod Gadžinog Hana. Oni su osuđeni na uklupno 27 i po godina zatvora.

Sudsko veće je kao inspiratora krivičnog dela osudilo Ivana B. (55) iz Niške Banje na osam i po godina, zatim Dejana S. (32) iz Kovina na sedam godina zatvora, Nemanju R. (28) iz Kovina na sedam i po godina, a Miodraga L. na četiri i po godine zatvora, zbog krivičnog dela razbojništvo u saizvršilaštvu.

Krvave scene u kući majke i sina odvijale su se između 21 i 23 sata kobne večeri, a kako je utvrđeno tokom istrage, do Velikog Krčimira razbojnike je dovezao Miodrag L. i ostao da ih čeka u vozilu dok je Ivan B. svojim saučesnicima pokazao kuću žrtava. Dejan S. i Nemanja R. su se maskirali fantomkama i zalupali na vrata. Kada im je Ljubiša otvorio, upali su u kuću i odmah počeli da ga tuku. Užasnutoj majci nagurali su peškir u usta, obmotali joj glavu selotejpom i vezali joj ruke. Kuhinja i predsoblje su bili puni krvi posle zločina.

Potom je jedan od razbojnika izrekao užasnu pretnju: "Baba, daj 100.000 evra ili koljem!". Njenom sinu vezali su ruke kablom od televizora i tukli ga rukama i nogama vičući : "Majku ću da ti koljem, daj 100.000 evra!". Ljubipa A. im je nakon toga kazao da prestanu da ih tuku i da će im dati novac i zlato.

Prema ranijim navodima iz optužnice, oni su otišli do kuhinje. Dragocenosti su bile iza jedne od pločica u kuhinji.

- Razbojnici su uzeli 20.000 evra i 24 dukata vrednih preko milion dinara. Nakon njihovog bega, Ljubiša A. je imao povrede, a majka je preživela tešku traumu. Razbojnici su očekivali da ukupan plen iznosi oko 100.000 evra, ali su se prevarili - podseća izvor i dodaje da su neki od razbojnika posle podele plena pobegli u Nemačku.

Po povratku u zemlju, Ivan B. je bio srećan kada je u jednoj zlatari prodao dukate za skoro 600.000 dinara, ali je brzo potom uhapšen i klupko razbojništva se odmotalo.