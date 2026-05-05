Slušaj vest

Na Kosovu i Metohiji, u Đakovici, rano jutros dogodilo se stravično ubistvo, a žrtva je, kako prenose mediji, rođak popularnog pevača sa Kosova.

Naime, mladić Redže Brahimaj je izboden nožem i, uprkos naporima lekara da mu spasu život, njegove povrede su se pokazale fatalnim. Momak nije preživeo napad hladnim oružjem.

Ubijen mladić u Đakovici Foto: printsvren instagram

Prema informacijama, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima. Brahimaj je odmah nakon napada prevezen u bonicu, gde su lekari pokušali na mu spasu život, ali mu, nažalost, nije bilo spasa.

Pokojni Redže Brahimaj je, inače, brat Egzone Mučiki, supruge pevača Albatrita Mučikija.

Sama Egzona je objavila vest o velikom porodičnom gubitku putem objave na Instagramu, gde je objavila crno-belu fotografiju sa

bratom, uz napis:

- Slomio si mi srce, brate moj. Počivaj u miru.