Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva uhapšen je A. R. (25), vozač automobila "porše kajen", koji je 3. maja u cik zore izazvao saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj su povređene dve osobe!

Kako su danas saopštili iz Trećeg tužilaštva, nesreća se dogodila u 03.56 časova na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti, kada se automobil zakucao u gradski autobus.

- Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneto je rešenje o zadržavanju A.R. (25) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - saopšteno je i navedeno:

- Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju uhapšeni A.R. je upravljajući vozilom "poršhe kajen" pod dejstvom 2,34 promila alkohola u organizma, ušao u raskrsnicu kada mu je prolaz bio zabranjen - na crveno svetlo, i udario u autobus koji je saobraćao na liniji broj 604, usled čega je putnica iz vozila zadobila teške telesne povrede, a vozač autobusa lake telesne povrede.

Okrivljeni će, kako se dodaje u saopštenju, u zakonskom roku biti doveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu kada će, u prisustvu branioca biti saslušan na sve navode krivične prijave od strane javnog tužioca.