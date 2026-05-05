STRAVIČAN LANČANI SUDAR KOD BATAJNICE, IMA TEŠKO POVREĐENIH Vozila smrskana do neprepoznatljivosti, prizori su zastrašujući (VIDEO)
Teška saobraćajka na Batajničkoj petlji u smeru ka Novom Sadu odigrala su u popodnevnim satima, a u njoj je učestvovalo nekoliko vozila.
"Ima teško povređenih lica. Na terenu su hitna pomoć, vatrogasci i policija", javlja Instagram stranica "192_rs".
Na putu se vide potpuno smrskana vozila, delovi vozila su rasuti na sve strane.
Na snimku se može videti da su u udesu učestvovala najmanje tri vozila.
Pojedini učesnici nesreće sede na kolovozu.
