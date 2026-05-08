Jedno od ubistava iz 90-ih koje nikada nije rasvetljeno je ono u kojem je likvidiran Jusuf Bulić Jusa, vlasnik Fudbalskog kluba Železnik i jedan od najopasnijih ljudi u podzemlju.

Mafijaška likvidacija dogodila se pre tačno 28 godina u Beogradu, a pored Bulića stradala su i dva njegova prijatelja.

Jusuf Jusa Bulić sedeo je sa trojicom prijatelja 4. maja 1998. godine u svom kafiću "22" na Novom Beogradu. Oko 18.50 dobio je telefonski poziv, zbog čega je morao da izađe napolje. Čim je napustio lokal, usledila je rafalna paljba. Dvojica napadača ispraznila su skoro dva puna okvira iz kalašnjikova. Na mestu događaja bilo je krvi do kolena. Pored Bulića, likvidiran je i njegov telohranitelj Nenad Raščanin Crni, pripadnik vojne policije, kao i Petar Vujičić, zvani Pera Žuti, direktor kluba Železnik.

Atentat u kom je ubijen Jusa Bulić do tada nije viđen na ulicama Beograda. Egzekutori su pucali sa dva kalašnjikova, veoma precizno i napravili pokolj. Mafija je bila potpuno zbunjena jer Bulić je tada važio za drugog čoveka u beogradskom podzemlju, praktično je bio proglašen za Arkanovog zamenika.

Uneo novinu u podzemlje

- Ja sam ga prvi put video u piceriji "Boa" negde na Novom Beogradu, gde smo otišli čisto da ga procenimo i da vidimo da li je on sposoban za neke operacije koje bi nam bile potrebne u inostranstvu, s obzirom na to da je poznavao inostranstvo. I tada sam primetio da je on uneo u to srpsko podzemlje, jugoslovensko podzemlje, jednu novinu koja do tada nije bila, a to je klađenje na fudbal - pričao je ranije za Kurir TV bivši pripadnik DB Božidar Spasić.

Bulić se devedesetih kretao slobodno po Beogradu, često sasvim sam. Nije se okretao iza sebe, nije mislio da ima neprijatelje, voleo je da sedi sa prijateljima. Nije odavao utisak čoveka kome preti opasnost.

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Sa gledišta službe Državne bezbednosti, mi smo mislili da je on koristan, s obzirom na dugogodišnji boravak u inostranstvu, da se kretao po Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, znao je ljude. Međutim, moram priznati da je više voleo da se bavi biznisom nego nekim drugim poslovima. Jusa Bulić jeste bio patriota, ali sa punim kapacitetom on nije bio upotrebljiv za službu - dodaje Spasić.

Mediji su tada prenosili da je Jusa pucao u pravcu napadača, ali istragom je utvrđeno da mu je pištolj ostao u torbici, što znači da su egzekutori pucali najpre u njega. Pored desne ruke Petra Vujičića zatečen je pištolj TT 7.62 mm sa metkom u cevi. Na 3-4 metra od njih, pored izlaznih vrata kafića, ostalo je telo Bulića na leđima. Na udaljenosti od desetak metara policija je pronašla veliku koncentraciju čaura.

- Moguće je da je ubistvo Juse Bulića čak i bilo slučajno, jer su pored njega ubijena i još neka lica. Iako istraga nikad nije u bukvalnom smilsu ni vođena. Beogradsku policija je bilo baš briga šta se dogodilo u tom obračunu, ali u svakom slučaju Jusa Bulić je bio jedan od tih žestokih momaka koji je završio na asfaltu beogradskom onako kako je i počeo - priseća se Spasić.

Pričalo se da je Arkan naručio ubistvo...

O motivima ubistva Bulića svojevremeno je za Kurir govorio Dragan Nikolić Gagi, aludirajući da je naručilac Željko Ražnatović Arkan.

- Ubrzo posle ubistva Bulića pozvao me je Skole i izjavio saučešće zbog ubistva kuma Petra Vujičića. Bio je utučen, ali mi je rekao da Arkan slavi. Neko vreme posle toga nisam želeo da se viđam sa Arkanom, da bi mi Skole jednog dana rekao da je Željko pitao šta je sa mnom i da bi bilo bolje da odemo do njega da nešto ne bi posumnjao - pričao je Gagi.

Dragan Nikolić Gagi Foto: Dragana Udovičić

Kao eventualni motivi ovoga zločina pominjani su poslovi Bulića sa fudbalom i kladionicama, ali i njegovim učešćem u tajnim operacijama službe SFRJ. Dovođen je u vezu sa ubistvom albanskog ekstremiste Envera Hadrija u Briselu 1990. ali belgijski sud ga je oslobodio svake krivice.

Danima posle ubistva pričalo se da Arkan stoji iza trostruke likvidacije, ali ubrzo se saznalo da Ražnatović s ovim nema nikakve veze. Egzekutori su posle izvršene likvidacije pobegli automobilom "fiat tempra" i tada im se izgubio svaki trag.